Неплательщиков оштрафуют: в России начался эксперимент по курортному сбору

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости, Светлана Баева. Сегодня, 1 мая, на курортах Кавказских Минеральных Вод и в Белокурихе Алтайского края стартует эксперимент по взиманию с туристов курортного сбора. В Краснодарском крае из-за чемпионата мира по футболу нововведение отложили до 16 июля, а в Крыму по различным причинам — до мая 2019-го. О том, как может повлиять курортный сбор на турпотоки и курорты, — в материале РИА Новости.

До 100 рублей в сутки

В соответствии с законом, подписанным 30 июля прошлого года, четыре региона — Крым, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский край — получили право вводить курортный сбор.

Эксперимент продлится до конца 2022 года. Максимальная сумма сбора в 2018-м — 50 рублей в сутки, потом — до 100 рублей. Налог взимается с совершеннолетних граждан, проживающих в гостиницах более суток.

Вырученные средства направляются исключительно на развитие и восстановление курортной инфраструктуры.

Где, когда и сколько

В Ставропольском крае эксперимент проводится в Ессентуках, Кисловодске, Железноводске и Пятигорске.

Сумма сбора — 50 рублей в сутки (не считая дня заезда).

В Алтайском крае 30 рублей в сутки придется платить гостям курорта Белокуриха (в следующем году — 50 рублей).

После чемпионата мира по футболу в гостиницах черноморских курортов Анапа, Геленджик, Сочи, Горячий Ключ и поселений в Туапсинском районе стоимость проживания увеличится на десять рублей в сутки, не считая дня заезда.

В Крыму курортный сбор (десять рублей в сутки) со следующего года будет взиматься в Алуште, Евпатории, Саки, Феодосии, Ялте и Черноморском районе с мая по сентябрь включительно.

Нужная мера

"В Кавказских Минеральных Водах есть санатории, которые застряли в прошлом, — комментирует нововведение Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператорской компании, специализирующейся на турах по России и СНГ. — Сначала я был против курортного сбора, но сейчас вижу, что, если его удастся собрать и улучшить инфраструктуру курортов, это принесет несомненную пользу".

По его словам, стоимость туров в эти регионы и так достаточно высока, дополнительные 30-50 рублей в сутки не повлияют на выбор туристов.

Ирина Медведева, специалист по курортам Кавказа и Прибалтики многопрофильного туроператора, также отмечает, что этот налог необходим.

"Я давно занимаюсь Прибалтикой. Было сразу видно, когда Евросоюз выделил деньги, — на курортах появились благоустроенные парки, велодорожки — все, чтобы туристу было удобно, — поясняет она. — У нас этого не хватает. Думаю, курортный сбор — нужная мера, сложно развивать Ставрополье без дополнительных средств".

Она добавила, что о курортном сборе говорили с прошлого года, вряд ли это станет неприятным сюрпризом для туристов.

Кто будет взимать?

Тем не менее в некоторых компаниях опасаются "технических" проволочек. "Сама по себе идея оправдана и никаких возражений не вызывает, — поясняют в пресс-службе национального туроператора, который специализируется на России и странах СНГ. — Однако возникает много вопросов по конкретным механизмам реализации".

"Во-первых, удивляет максимально высокая для Кавминвод ставка (50 рублей. — Прим. ред.). Неужели именно туда едет самая состоятельная публика?— рассуждают в компании. — Во-вторых, пока не отлажен механизм сбора средств. Много вопросов у отельеров — они не могут принимать эти деньги к себе в кассу или на расчетный счет. Неясно, как и кто будет непосредственно заниматься этим на уровне конкретных отелей".

При этом эксперты подчеркивают, что, если решить все организационные вопросы, курортный сбор не отпугнет гостей, станет обычной практикой представителей турбизнеса, а вырученные средства действительно помогут улучшить инфраструктуру курортов.

Штраф за неуплату

На самих курортах санатории и гостиницы разъясняют механизм взимания сбора. Так, например, на странице в соцсети одной из алтайских здравниц указано: "Гости города-курорта самостоятельно оплачивают курортный сбор по приезде в санаторий. Сумма курортного сбора НЕ ВКЛЮЧЕНА в стоимость путевки, проживания в отеле и прочих услуг".

Оплатить его можно в любое время в санатории или отеле не позднее дня выезда.

В местах размещения не вправе отказывать гостям в заселении при неуплате курортного сбора. Если гости не оплачивают курортный сбор и в день выезда, федеральный закон обязывает отельера сообщить об этом в надзорный орган, который примет административное решение по данному вопросу.

Как сообщают алтайские СМИ, в Алтайском крае туристов, не заплативших курортный сбор, оштрафуют на сумму от 500 до двух тысяч рублей. Такие уточнения в закон о курортном сборе внесли депутаты законодательного собрания края.

Деньги на терренкур

В некоторых регионах уже определились, куда пойдут средства. Так, например, в Железноводске решили на эти деньги благоустроить терренкур — пешеходные маршруты и каскадную лестницу.

"Главная идея — соединить парк с озером для удобства жителей и туристов. В проект входит создание новых пешеходных терренкуров по всей протяженности "каскадки", — сообщал ранее мэр Железноводска Евгений Моисеев. — К рабочему процессу привлечены студенты с кафедры дизайна архитектурной среды пятигорского филиала СКФУ".



