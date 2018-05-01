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Неплательщиков оштрафуют: в России начался эксперимент по курортному сбору
08:0001.05.2018
(обновлено:08:14 01.05.2018)
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Беседка Эолова арфа в Пятигорске.
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости, Светлана Баева. Сегодня, 1 мая, на курортах Кавказских Минеральных Вод и в Белокурихе Алтайского края стартует эксперимент по взиманию с туристов курортного сбора. В Краснодарском крае из-за чемпионата мира по футболу нововведение отложили до 16 июля, а в Крыму по различным причинам — до мая 2019-го. О том, как может повлиять курортный сбор на турпотоки и курорты, — в материале РИА Новости.

До 100 рублей в сутки

© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкЖелезнодорожный вокзал в Пятигорске
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Железнодорожный вокзал в Пятигорске

В соответствии с законом, подписанным 30 июля прошлого года, четыре региона — Крым, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский край — получили право вводить курортный сбор.

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© РИА Новости / Нина Зотина
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Эксперимент продлится до конца 2022 года. Максимальная сумма сбора в 2018-м — 50 рублей в сутки, потом — до 100 рублей. Налог взимается с совершеннолетних граждан, проживающих в гостиницах более суток.

Вырученные средства направляются исключительно на развитие и восстановление курортной инфраструктуры.

Где, когда и сколько

© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкКубанская набережная в Краснодаре
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Кубанская набережная в Краснодаре

В Ставропольском крае эксперимент проводится в Ессентуках, Кисловодске, Железноводске и Пятигорске.

Сумма сбора — 50 рублей в сутки (не считая дня заезда).

В Алтайском крае 30 рублей в сутки придется платить гостям курорта Белокуриха (в следующем году — 50 рублей).

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После чемпионата мира по футболу в гостиницах черноморских курортов Анапа, Геленджик, Сочи, Горячий Ключ и поселений в Туапсинском районе стоимость проживания увеличится на десять рублей в сутки, не считая дня заезда.

В Крыму курортный сбор (десять рублей в сутки) со следующего года будет взиматься в Алуште, Евпатории, Саки, Феодосии, Ялте и Черноморском районе с мая по сентябрь включительно.

Нужная мера

© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкОсень в Ставропольском крае
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Осень в Ставропольском крае

"В Кавказских Минеральных Водах есть санатории, которые застряли в прошлом, — комментирует нововведение Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператорской компании, специализирующейся на турах по России и СНГ. — Сначала я был против курортного сбора, но сейчас вижу, что, если его удастся собрать и улучшить инфраструктуру курортов, это принесет несомненную пользу".

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По его словам, стоимость туров в эти регионы и так достаточно высока, дополнительные 30-50 рублей в сутки не повлияют на выбор туристов.

Ирина Медведева, специалист по курортам Кавказа и Прибалтики многопрофильного туроператора, также отмечает, что этот налог необходим.

"Я давно занимаюсь Прибалтикой. Было сразу видно, когда Евросоюз выделил деньги, — на курортах появились благоустроенные парки, велодорожки — все, чтобы туристу было удобно, — поясняет она. — У нас этого не хватает. Думаю, курортный сбор — нужная мера, сложно развивать Ставрополье без дополнительных средств".

Она добавила, что о курортном сборе говорили с прошлого года, вряд ли это станет неприятным сюрпризом для туристов.

Кто будет взимать?

© Фото : материалы блога rus-townsПамятник Кисе Воробьянинову в Пятигорске
© Фото : материалы блога rus-towns
Памятник Кисе Воробьянинову в Пятигорске

Тем не менее в некоторых компаниях опасаются "технических" проволочек. "Сама по себе идея оправдана и никаких возражений не вызывает, — поясняют в пресс-службе национального туроператора, который специализируется на России и странах СНГ. — Однако возникает много вопросов по конкретным механизмам реализации".

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© РИА Новости / Нина Зотина
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"Во-первых, удивляет максимально высокая для Кавминвод ставка (50 рублей. — Прим. ред.). Неужели именно туда едет самая состоятельная публика?— рассуждают в компании. — Во-вторых, пока не отлажен механизм сбора средств. Много вопросов у отельеров — они не могут принимать эти деньги к себе в кассу или на расчетный счет. Неясно, как и кто будет непосредственно заниматься этим на уровне конкретных отелей".

При этом эксперты подчеркивают, что, если решить все организационные вопросы, курортный сбор не отпугнет гостей, станет обычной практикой представителей турбизнеса, а вырученные средства действительно помогут улучшить инфраструктуру курортов.

Штраф за неуплату

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкАвтомобильная дорога, ведущая в туристический кластер "Белокуриха-2" в Алтайском крае
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Автомобильная дорога, ведущая в туристический кластер "Белокуриха-2" в Алтайском крае
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На самих курортах санатории и гостиницы разъясняют механизм взимания сбора. Так, например, на странице в соцсети одной из алтайских здравниц указано: "Гости города-курорта самостоятельно оплачивают курортный сбор по приезде в санаторий. Сумма курортного сбора НЕ ВКЛЮЧЕНА в стоимость путевки, проживания в отеле и прочих услуг".

Оплатить его можно в любое время в санатории или отеле не позднее дня выезда. 

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В местах размещения не вправе отказывать гостям в заселении при неуплате курортного сбора. Если гости не оплачивают курортный сбор и в день выезда, федеральный закон обязывает отельера сообщить об этом в надзорный орган, который примет административное решение по данному вопросу.

Как сообщают алтайские СМИ, в Алтайском крае туристов, не заплативших курортный сбор, оштрафуют на сумму от 500 до двух тысяч рублей. Такие уточнения в закон о курортном сборе внесли депутаты законодательного собрания края.

Деньги на терренкур

© РИА Новости / Алексей БабушкинПерейти в фотобанкВид на гору Железная. Внизу грязелечебница "Островские ванны". Город Железноводск
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Вид на гору Железная. Внизу грязелечебница "Островские ванны". Город Железноводск

В некоторых регионах уже определились, куда пойдут средства. Так, например, в Железноводске решили на эти деньги благоустроить терренкур — пешеходные маршруты и каскадную лестницу. 

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© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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"Главная идея — соединить парк с озером для удобства жителей и туристов. В проект входит создание новых пешеходных терренкуров по всей протяженности "каскадки", — сообщал ранее мэр Железноводска Евгений Моисеев. — К рабочему процессу привлечены студенты с кафедры дизайна архитектурной среды пятигорского филиала СКФУ".


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