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В Крыму объяснили отсрочку курортного сбора
15:0225.04.2018
(обновлено:15:27 25.04.2018)
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Вид на Ялту. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр — РИА Новости. Перенос начала эксперимента по введению курортного сбора в Крыму необходим для сохранения туристического потока на полуостров, сказал журналистам председатель Госсовета республики Крым Владимир Константинов.

Девушка у отеля Мрия Резорт
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Крым перенес введение курортного сбора на 1 мая 2019 года

Госсовет Крыма на сессии в среду принял решение о переносе начала введения курортного сбора на 1 мая 2019 года.

"Сам сбор обсуждался еще четыре года назад здесь, в Крыму. Но с тех пор многое изменилось, санкционная нагрузка на предприятия, да и людей простых это коснулось. Чтобы не усугублять это, не сбивать туристический наплыв, особенно в Крыму, в преддверии роста, мы технически это откладываем на год", – сказал Константинов.

Он отметил, что за это время необходимо отладить процедуру администрирования сбора. Спикер не исключил, что за предстоящий год может измениться и сумма сбора. Константинов добавил, что вообще ему нравится идея курортного сбора, так как он даст возможность направить средства напрямик курортным регионам для улучшения инфраструктуры.

Сбор урожая на виноградниках винодельческого завода Массандра в Крыму
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Крымское вино признано лучшим в России

Четыре пилотных региона — Крым, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края — получили право ввести сбор за пользование туристической инфраструктурой на своих территориях. Сбор будет взиматься с совершеннолетних граждан, проживающих в гостиницах более 24 часов. Размер курортного сбора по закону не может превышать 100 рублей. В 2018 году он ограничен 50 рублями. Конкретные ставки и льготы устанавливают региональные власти.

Заявки на введение курортного сбора в Крыму подали семь прибрежных регионов полуострова: Ялта, Алушта, Евпатория, Феодосия, Судак, Саки, Черноморский район. Местным законом предполагается сбор в размере 10 рублей с человека в сутки.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

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