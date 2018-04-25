В Крыму объяснили отсрочку курортного сбора

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр — РИА Новости. Перенос начала эксперимента по введению курортного сбора в Крыму необходим для сохранения туристического потока на полуостров, сказал журналистам председатель Госсовета республики Крым Владимир Константинов.

Госсовет Крыма на сессии в среду принял решение о переносе начала введения курортного сбора на 1 мая 2019 года.

"Сам сбор обсуждался еще четыре года назад здесь, в Крыму. Но с тех пор многое изменилось, санкционная нагрузка на предприятия, да и людей простых это коснулось. Чтобы не усугублять это, не сбивать туристический наплыв, особенно в Крыму, в преддверии роста, мы технически это откладываем на год", – сказал Константинов.

Он отметил, что за это время необходимо отладить процедуру администрирования сбора. Спикер не исключил, что за предстоящий год может измениться и сумма сбора. Константинов добавил, что вообще ему нравится идея курортного сбора, так как он даст возможность направить средства напрямик курортным регионам для улучшения инфраструктуры.

Четыре пилотных региона — Крым, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края — получили право ввести сбор за пользование туристической инфраструктурой на своих территориях. Сбор будет взиматься с совершеннолетних граждан, проживающих в гостиницах более 24 часов. Размер курортного сбора по закону не может превышать 100 рублей. В 2018 году он ограничен 50 рублями. Конкретные ставки и льготы устанавливают региональные власти.

Заявки на введение курортного сбора в Крыму подали семь прибрежных регионов полуострова: Ялта, Алушта, Евпатория, Феодосия, Судак, Саки, Черноморский район. Местным законом предполагается сбор в размере 10 рублей с человека в сутки.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>