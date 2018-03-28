Курортный сбор на Кубани начнут взимать в июле

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Законодательное собрание Краснодарского края отложило введение курортного сбора на 16 июля 2018 года, сообщает официальный портал кубанского парламента.

Ранее планировалось начать взимать сбор с 1 мая этого года. Как пояснил секретарь профильного комитета ЗСК Андрей Булдин, сроки введения эксперимента по курортному сбору пришлось сдвинуть в связи с чемпионатом мира по футболу. Согласно федеральному законодательству от уплаты освобождались только спортсмены, тренеры и спортивные судьи. На болельщиков же эта льгота не распространялась.

"Инициатива вполне обоснована. Достаточно сложно учитывать то большое количество людей, которые приедут к нам на чемпионат. Тем более, когда базы подготовки, тренировки, размещения и непосредственно спортивных мероприятий находятся в разных городах, — подчеркнул председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко. — Если с одних гостей мы будем брать деньги, с других нет, то вряд ли это позитивно скажется на имидже нашего края".

По мнению кубанских парламентариев, принятый закон создаст благоприятные и комфортные условия для всех тех, кто участвует в подготовке и проведении спортивных мероприятий на территории края.

Напомним, курортный сбор в качестве эксперимента будет взиматься до конца декабря 2022 года Анапе, Геленджике, Сочи, Горячем Ключе, а также четырех курортных поселений в Туапсинском районе – Новомихайловском, Джубге, Небуге и Шепси. Размер курортного сбора составит 10 рублей за сутки проживания. Его обязан уплачивать каждый взрослый человек, проживающий в объекте размещения более суток.