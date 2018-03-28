Курортный сбор на Кубани начнут взимать в июле

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Законодательное собрание Краснодарского края отложило введение курортного сбора на 16 июля 2018 года, сообщает официальный портал кубанского парламента.
"Инициатива вполне обоснована. Достаточно сложно учитывать то большое количество людей, которые приедут к нам на чемпионат. Тем более, когда базы подготовки, тренировки, размещения и непосредственно спортивных мероприятий находятся в разных городах, — подчеркнул председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко. — Если с одних гостей мы будем брать деньги, с других нет, то вряд ли это позитивно скажется на имидже нашего края".
Напомним, курортный сбор в качестве эксперимента будет взиматься до конца декабря 2022 года Анапе, Геленджике, Сочи, Горячем Ключе, а также четырех курортных поселений в Туапсинском районе – Новомихайловском, Джубге, Небуге и Шепси. Размер курортного сбора составит 10 рублей за сутки проживания. Его обязан уплачивать каждый взрослый человек, проживающий в объекте размещения более суток.