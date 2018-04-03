Парк футбола ЧМ-2018 начал путешествие по городам России

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. За два с половиной месяца Парк футбола чемпионата FIFA 2018 посетит 11 городов, сообщает Ростуризм.
В каждом городе запланированы мастер-классы и автограф-сессии международных и российских звезд футбола, игры на открытом воздухе, аттракционы и мультимедийные викторины с возможностью получить памятные призы.
Посетители Парка смогут встретиться и сфотографироваться с официальным талисманом чемпионата мира — волком Забивакой. У всех желающих будет возможность узнать, как попасть на Фестиваль болельщиков FIFA и приобрести билеты на матчи.
Вход в Парк футбола и развлечения в нем будут бесплатными.
По его мнению, парк привлечет значительное число российских и иностранных туристов.