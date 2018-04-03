Парк футбола ЧМ-2018 начал путешествие по городам России

Официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 волк Забивака в Сочи

Официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 волк Забивака в Сочи

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. За два с половиной месяца Парк футбола чемпионата FIFA 2018 посетит 11 городов, сообщает Ростуризм.

Парк футбола уже успел побывать в Сочи и Ростове-на-Дону. Далее он будет работать в Волгограде (7-8 апреля), Саранске (14-15 апреля), Самаре (21-22 апреля), Екатеринбурге (29-30 апреля), Казани (5-6 мая), Нижнем Новгороде (12-13 мая), Санкт-Петербурге (19-20 мая), Калининграде (2-3 июня) и Москве (17 июня-15 июля).

В каждом городе запланированы мастер-классы и автограф-сессии международных и российских звезд футбола, игры на открытом воздухе, аттракционы и мультимедийные викторины с возможностью получить памятные призы.

Посетители Парка смогут встретиться и сфотографироваться с официальным талисманом чемпионата мира — волком Забивакой. У всех желающих будет возможность узнать, как попасть на Фестиваль болельщиков FIFA и приобрести билеты на матчи.

Вход в Парк футбола и развлечения в нем будут бесплатными.

"На Чемпионат мира по футболу – 2018 Россия ожидает более миллиона иностранных болельщиков, а также значительное увеличение внутреннего турпотока, — говорит руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов. — Парк футбола позволит гостям и жителям городов-организаторов почувствовать приближение спортивного события".

По его мнению, парк привлечет значительное число российских и иностранных туристов.