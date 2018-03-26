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Туризм
Туризм

"Все рестораны можно закрыть": что мешает российскому гостеприимству

08:0026.03.2018
(обновлено: 08:05 26.03.2018)
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© Depositphotos / ymgermanЗавтрак в номер в отелеЗавтрак в номер в отеле
© Depositphotos / ymgerman

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости, Светлана Баева. Почему авиабилет на австрийские горнолыжные курорты стоит дешевле, чем до Шерегеша, где могут одновременно разместиться 4500 гостей в Суздале и как правильно считать туристов — на эти и другие вопросы предстоит ответить специальному комитету по стандартизации услуг в сфере гостеприимства. РИА Новости вместе с экспертами разбирается, что мешает развитию внутреннего и въездного туризма.

Алкоголь и Бенилюкс

© РИА Новости / Михаил МокрушинПерейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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"Необходим систематический подход к развитию туризма. Например, каждый понимает слова "кластер", "Бенилюкс" по-своему. Некоторые вообще считают, что Бенилюкс — это двухместный номер. Нужно, например, определить понятия "экстремальный туризм", "детский туризм" и так далее", — говорит вице-президент "Опоры России" Алексей Кожевников.

Приказ о создании технического комитета по разработке новых стандартов в сфере гостеприимства выпустил Росстандарт. Документ охватывает туристские услуги, гостиницы, рестораны, перевозки, даже прачечные и химчистки.

Стандарты планируется разработать для всего: от бытовой техники до алкоголя и приправ. Комитет сформирован на базе общественной организации "Опора России".

Алексей Кожевников рассказал, что организация провела исследование по внутреннему туризму. Итог печальный: 80% бизнесменов, занятых в туротрасли, уверены: власти не хотят им помогать.

Звезды по мировым стандартам

© Фото : официальная гостиница государственного музея ЭрмитажВход в официальную гостиницу Государственного Эрмитажа
© Фото : официальная гостиница государственного музея Эрмитаж
Вход в официальную гостиницу Государственного Эрмитажа

"Главнейшая цель стандартизации — интегрироваться в мировую экономику в качестве равноправных партнеров", — подчеркивает глава комиссии по гостиницам, председатель комитета по гостеприимству "Деловой России" Игорь Лаврик.

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© Depositphotos / shock
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И поясняет: 90% пятизвездочных отелей в России соответствуют европейским и мировым стандартам, многие управляются международными гостиничными сетями. "Среди отелей 4* и 3* международных брендов меньше, а среди "двушек" их практически нет, — продолжает он. — Большая часть отелей этих категорий европейским стандартам не соответствуют, только российским, которые не учитывают ряд моментов".

Нужно техническое переоснащение. Стандарты касаются не только, например, строительства и прокладки коммуникаций, но и самих коммуникаций, мебели, сантехники. "Это нас заставляет искать поставщиков, исполнителей работ, что тянет за собой промышленность", — объясняет эксперт.

Больше звезд, чем заслуживают

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанк
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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К 1 января следующего года все отели должны пройти классификацию. "Многие маленькие гостиницы еще даже не знают, что это нужно сделать, — рассказывает председатель Кузбасского союза туриндустрии Ирина Лисина. — Некоторые находится в жилых домах, им придется менять статус недвижимости".

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Еще одна проблема — гостиницы хотят получить больше звезд, чем заслуживают. "Создают ООО в одной из областей, оформляют аккредитацию на классификацию гостиниц и начинают раздавать звезды. А чем больше звезд, тем дороже классификация", — продолжает Лисина. Причем, по ее словам, экспертов не будет хватать.

"Я очень надеюсь, что у нас наладится тесное взаимодействие с компаниями, которые возьмутся за классификацию, и с теми, кто будет проверять их", — подчеркивает Игорь Лаврик.

Сто процентов ресторанов можно закрыть

© Depositphotos / SubbotinaГовяжий стейк с овощами
© Depositphotos / Subbotina
Говяжий стейк с овощами

"Огромная проблема ресторанного бизнеса в том, что многие нормы устарели, прежние ГОСТы, по сути, утрачены, а новых нет. Будет работать ресторан или нет, зачастую решает не его владелец, а проверяющий", — отмечает председатель комиссии по ресторанам, президент сети ресторанов Сергей Миронов.

"В России действуют миллионы различных норм. Сейчас 100% ресторанов после проверки можно закрыть", — уверен он.

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© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Например, проверяющий может придраться к отсутствию мойки для яиц, но на одном из столичных рынков есть фуд-корт, где в такой мойке ополаскивают и яйца, и кур, и выжимают половые тряпки, и тут же рядом готовят суп для посетителей. Нужны единые стандарты, которые упростят работу и обеспечат безопасность потребителей, подчеркивает Миронов.

Посчитать туристов

© РИА Новости / Варвара ГертьеПерейти в фотобанкТуристы в Суздале
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Туристы в Суздале

Одна из главных бед индустрии гостеприимства, по словам вице-президента "Опоры России" Алексея Кожевникова, — статистика. "Мы хотим, чтобы был единый стандарт по подсчету туристов. Это очень важно для бизнеса, — говорит эксперт. — Например, согласно публикуемым данным, Суздаль за год посетили почти 1,7 миллиона туристов. Получается более 4500 человек в день! Для этого там физически нет возможностей (население Суздаля — около 9700 человек)".

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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Он напоминает, что высокие показатели были также озвучены по черноморским курортам, а по оценкам предпринимателей, из-за холодного лета турпоток упал на 20-25%.

"Туриндустрия объединяет более 50 отраслей народного хозяйства. Видя такие показатели, бизнесмены начинают строить гостиницы, рестораны, но туристов не так много, — поясняет вице-президент "Опоры России". — В некоторых регионах загрузка отелей не превышает 20% в год. Большую часть времени они стоят полупустыми, а в сезон вынуждены поднимать цены". По его словам, такие проблемы есть, например, в Челябинской, Ивановской областях, в Великом Новгороде.

Двадцать два килограмма документов

© РИА Новости / Мария ВащукПерейти в фотобанкВ салоне Боинга
© РИА Новости / Мария Ващук
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В салоне Боинга

"Хороший стимул для увеличения загрузки в межсезонье — детский туризм. Но пройдет несколько лет, и он исчезнет. Многие предприниматели не захотят этим заниматься из-за бюрократии", — рассказывает Алексей Кожевников.

Дети в международном детском центре Артек
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Он приводит в пример компанию в Великом Новгороде: в прошлом году за лето она прошла 96 проверок, собрала 22 килограмма документов.

По его словам, сейчас даже детские прогулки на природе считают чуть ли не экстремальным туризмом. Стандартизация в туротрасли поможет разделить эти понятия.

Вице-президент "Опоры России" коснулся и проблемы авиаперевозок. Он считает ситуацию с ценами на билеты ненормальной. "Я лечу в Симферополь. Обычные билеты могут стоить 15 тысяч рублей — это дорого, тем более в межсезонье. Зимой летал на Шерегеш — 18 тысяч рублей, тогда как до австрийского Тироля можно добраться за 12 тысяч рублей, — сетует Алексей Кожевников. — Мы предлагаем хотя бы обнулить НДС для авиабилетов".

Развитие наземного сообщения также необходимо. "Например, в Иваново начала останавливаться "Ласточка" из Москвы. Ехать всего три с половиной часа. Это сразу дало дополнительный стимул развитию туризма в самом Иваново, в Плесе, Шуе", — объясняет эксперт. — При этом до Плеса ехать 60 км, но по дороге остановиться практически негде, туалетов нет".

Лучшие города России. Выбор путешественников
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкФаворитом "туристической" гонки по традиции стал Санкт-Петербург, второй по величине город России. В Северной Венеции, расположенной в дельте Невы, "достаточно памятников искусства и культуры, ночных клубов, ресторанов с отличной кухней и культурных маршрутов, чтобы Вы возвращались сюда снова и снова", отмечают организаторы премии.Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Фаворитом "туристической" гонки по традиции стал Санкт-Петербург, второй по величине город России. В Северной Венеции, расположенной в дельте Невы, "достаточно памятников искусства и культуры, ночных клубов, ресторанов с отличной кухней и культурных маршрутов, чтобы Вы возвращались сюда снова и снова", отмечают организаторы премии.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкНа втором месте списка оказались Сочи - столица Зимних Олимпийских игр 2014 года. Крупнейший курортный город России, находящийся на берегу Черного моря, дополняют горы Кавказа, где располагается лыжный курорт Красная Поляна.Туристы на склоне горно-туристического центра ПАО Газпром в Красной Поляне
© РИА Новости / Нина Зотина
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На втором месте списка оказались Сочи - столица Зимних Олимпийских игр 2014 года. Крупнейший курортный город России, находящийся на берегу Черного моря, дополняют горы Кавказа, где располагается лыжный курорт Красная Поляна.
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© РИА Новости / Павел Лисицын
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Екатеринбург оказался на шестом месте списка. В городе для туристов-интеллектуалов, как отмечают организаторы премии, надо обязательно посетить многочисленные библиотеки, театры и музеи, а также Екатеринбургский цирк, под ажурным куполом которого могут поместиться 2 600 зрителей.
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Город-герой Волгоград занял седьмую позицию рейтинга. Его центральная достопримечательность - Мамаев курган - место самого крупного сражения в истории, во время которого погибло полтора миллиона человек. Сейчас здесь располагается мемориальный комплекс, посвященный Сталинградской битве.
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Краснодар, который часто называют южной столицей страны, находится на восьмом месте списка лучших туристических направлений России. От города меньше 100 километров сразу до двух морей - Черного и Азовского, а сам он находится на правом берегу реки Кубань.
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Столица Башкортостана заняла девятую строчку рейтинга. Организаторы премии советуют всем туристам, приехавшим в Уфу, обязательно посмотреть памятник Салавату Юлаеву и фонтан "Семь Девушек".
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© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Расположенный на месте слияния Оки и Волги Нижний Новгород замыкает десятку лучших туристических направлений России. Здесь, как отмечает TripAdvisor, "смешались культуры, эры и технологии, чудесным образом сложившись в гармоничный и располагающий к себе городской пейзаж".
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Туризм
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Сергей
Да всё нормально, что вы хотите, сервис хромает на обе ноги, а цены по отношению к доходам и на фоне того же сервиса просто столпы до небес из легированной стали, капиталистические денежно товарные однако.
08:18
26.03.2018
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