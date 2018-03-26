"Все рестораны можно закрыть": что мешает российскому гостеприимству

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости, Светлана Баева. Почему авиабилет на австрийские горнолыжные курорты стоит дешевле, чем до Шерегеша, где могут одновременно разместиться 4500 гостей в Суздале и как правильно считать туристов — на эти и другие вопросы предстоит ответить специальному комитету по стандартизации услуг в сфере гостеприимства. РИА Новости вместе с экспертами разбирается, что мешает развитию внутреннего и въездного туризма.
Алкоголь и Бенилюкс
"Необходим систематический подход к развитию туризма. Например, каждый понимает слова "кластер", "Бенилюкс" по-своему. Некоторые вообще считают, что Бенилюкс — это двухместный номер. Нужно, например, определить понятия "экстремальный туризм", "детский туризм" и так далее", — говорит вице-президент "Опоры России" Алексей Кожевников.
Приказ о создании технического комитета по разработке новых стандартов в сфере гостеприимства выпустил Росстандарт. Документ охватывает туристские услуги, гостиницы, рестораны, перевозки, даже прачечные и химчистки.
Стандарты планируется разработать для всего: от бытовой техники до алкоголя и приправ. Комитет сформирован на базе общественной организации "Опора России".
Алексей Кожевников рассказал, что организация провела исследование по внутреннему туризму. Итог печальный: 80% бизнесменов, занятых в туротрасли, уверены: власти не хотят им помогать.
Звезды по мировым стандартам
"Главнейшая цель стандартизации — интегрироваться в мировую экономику в качестве равноправных партнеров", — подчеркивает глава комиссии по гостиницам, председатель комитета по гостеприимству "Деловой России" Игорь Лаврик.
Нужно техническое переоснащение. Стандарты касаются не только, например, строительства и прокладки коммуникаций, но и самих коммуникаций, мебели, сантехники. "Это нас заставляет искать поставщиков, исполнителей работ, что тянет за собой промышленность", — объясняет эксперт.
Больше звезд, чем заслуживают
К 1 января следующего года все отели должны пройти классификацию. "Многие маленькие гостиницы еще даже не знают, что это нужно сделать, — рассказывает председатель Кузбасского союза туриндустрии Ирина Лисина. — Некоторые находится в жилых домах, им придется менять статус недвижимости".
"Я очень надеюсь, что у нас наладится тесное взаимодействие с компаниями, которые возьмутся за классификацию, и с теми, кто будет проверять их", — подчеркивает Игорь Лаврик.
Сто процентов ресторанов можно закрыть
"Огромная проблема ресторанного бизнеса в том, что многие нормы устарели, прежние ГОСТы, по сути, утрачены, а новых нет. Будет работать ресторан или нет, зачастую решает не его владелец, а проверяющий", — отмечает председатель комиссии по ресторанам, президент сети ресторанов Сергей Миронов.
"В России действуют миллионы различных норм. Сейчас 100% ресторанов после проверки можно закрыть", — уверен он.
Посчитать туристов
Одна из главных бед индустрии гостеприимства, по словам вице-президента "Опоры России" Алексея Кожевникова, — статистика. "Мы хотим, чтобы был единый стандарт по подсчету туристов. Это очень важно для бизнеса, — говорит эксперт. — Например, согласно публикуемым данным, Суздаль за год посетили почти 1,7 миллиона туристов. Получается более 4500 человек в день! Для этого там физически нет возможностей (население Суздаля — около 9700 человек)".
"Туриндустрия объединяет более 50 отраслей народного хозяйства. Видя такие показатели, бизнесмены начинают строить гостиницы, рестораны, но туристов не так много, — поясняет вице-президент "Опоры России". — В некоторых регионах загрузка отелей не превышает 20% в год. Большую часть времени они стоят полупустыми, а в сезон вынуждены поднимать цены". По его словам, такие проблемы есть, например, в Челябинской, Ивановской областях, в Великом Новгороде.
Двадцать два килограмма документов
"Хороший стимул для увеличения загрузки в межсезонье — детский туризм. Но пройдет несколько лет, и он исчезнет. Многие предприниматели не захотят этим заниматься из-за бюрократии", — рассказывает Алексей Кожевников.
По его словам, сейчас даже детские прогулки на природе считают чуть ли не экстремальным туризмом. Стандартизация в туротрасли поможет разделить эти понятия.
Вице-президент "Опоры России" коснулся и проблемы авиаперевозок. Он считает ситуацию с ценами на билеты ненормальной. "Я лечу в Симферополь. Обычные билеты могут стоить 15 тысяч рублей — это дорого, тем более в межсезонье. Зимой летал на Шерегеш — 18 тысяч рублей, тогда как до австрийского Тироля можно добраться за 12 тысяч рублей, — сетует Алексей Кожевников. — Мы предлагаем хотя бы обнулить НДС для авиабилетов".
Развитие наземного сообщения также необходимо. "Например, в Иваново начала останавливаться "Ласточка" из Москвы. Ехать всего три с половиной часа. Это сразу дало дополнительный стимул развитию туризма в самом Иваново, в Плесе, Шуе", — объясняет эксперт. — При этом до Плеса ехать 60 км, но по дороге остановиться практически негде, туалетов нет".