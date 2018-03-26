"Все рестораны можно закрыть": что мешает российскому гостеприимству

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости, Светлана Баева. Почему авиабилет на австрийские горнолыжные курорты стоит дешевле, чем до Шерегеша, где могут одновременно разместиться 4500 гостей в Суздале и как правильно считать туристов — на эти и другие вопросы предстоит ответить специальному комитету по стандартизации услуг в сфере гостеприимства. РИА Новости вместе с экспертами разбирается, что мешает развитию внутреннего и въездного туризма.

Алкоголь и Бенилюкс

"Необходим систематический подход к развитию туризма. Например, каждый понимает слова "кластер", "Бенилюкс" по-своему. Некоторые вообще считают, что Бенилюкс — это двухместный номер. Нужно, например, определить понятия "экстремальный туризм", "детский туризм" и так далее", — говорит вице-президент "Опоры России" Алексей Кожевников.

Приказ о создании технического комитета по разработке новых стандартов в сфере гостеприимства выпустил Росстандарт. Документ охватывает туристские услуги, гостиницы, рестораны, перевозки, даже прачечные и химчистки.

Стандарты планируется разработать для всего: от бытовой техники до алкоголя и приправ. Комитет сформирован на базе общественной организации "Опора России".

Алексей Кожевников рассказал, что организация провела исследование по внутреннему туризму. Итог печальный: 80% бизнесменов, занятых в туротрасли, уверены: власти не хотят им помогать.

Звезды по мировым стандартам

"Главнейшая цель стандартизации — интегрироваться в мировую экономику в качестве равноправных партнеров", — подчеркивает глава комиссии по гостиницам, председатель комитета по гостеприимству "Деловой России" Игорь Лаврик.

И поясняет: 90% пятизвездочных отелей в России соответствуют европейским и мировым стандартам, многие управляются международными гостиничными сетями. "Среди отелей 4* и 3* международных брендов меньше, а среди "двушек" их практически нет, — продолжает он. — Большая часть отелей этих категорий европейским стандартам не соответствуют, только российским, которые не учитывают ряд моментов".

Нужно техническое переоснащение. Стандарты касаются не только, например, строительства и прокладки коммуникаций, но и самих коммуникаций, мебели, сантехники. "Это нас заставляет искать поставщиков, исполнителей работ, что тянет за собой промышленность", — объясняет эксперт.

Больше звезд, чем заслуживают

К 1 января следующего года все отели должны пройти классификацию. "Многие маленькие гостиницы еще даже не знают, что это нужно сделать, — рассказывает председатель Кузбасского союза туриндустрии Ирина Лисина. — Некоторые находится в жилых домах, им придется менять статус недвижимости".

Еще одна проблема — гостиницы хотят получить больше звезд, чем заслуживают. "Создают ООО в одной из областей, оформляют аккредитацию на классификацию гостиниц и начинают раздавать звезды. А чем больше звезд, тем дороже классификация", — продолжает Лисина. Причем, по ее словам, экспертов не будет хватать.

"Я очень надеюсь, что у нас наладится тесное взаимодействие с компаниями, которые возьмутся за классификацию, и с теми, кто будет проверять их", — подчеркивает Игорь Лаврик.

Сто процентов ресторанов можно закрыть

"Огромная проблема ресторанного бизнеса в том, что многие нормы устарели, прежние ГОСТы, по сути, утрачены, а новых нет. Будет работать ресторан или нет, зачастую решает не его владелец, а проверяющий", — отмечает председатель комиссии по ресторанам, президент сети ресторанов Сергей Миронов.

"В России действуют миллионы различных норм. Сейчас 100% ресторанов после проверки можно закрыть", — уверен он.

Посчитать туристов

Например, проверяющий может придраться к отсутствию мойки для яиц, но на одном из столичных рынков есть фуд-корт, где в такой мойке ополаскивают и яйца, и кур, и выжимают половые тряпки, и тут же рядом готовят суп для посетителей. Нужны единые стандарты, которые упростят работу и обеспечат безопасность потребителей, подчеркивает Миронов.

Одна из главных бед индустрии гостеприимства, по словам вице-президента "Опоры России" Алексея Кожевникова, — статистика. "Мы хотим, чтобы был единый стандарт по подсчету туристов. Это очень важно для бизнеса, — говорит эксперт. — Например, согласно публикуемым данным, Суздаль за год посетили почти 1,7 миллиона туристов. Получается более 4500 человек в день! Для этого там физически нет возможностей (население Суздаля — около 9700 человек)".

Он напоминает, что высокие показатели были также озвучены по черноморским курортам, а по оценкам предпринимателей, из-за холодного лета турпоток упал на 20-25%.

"Туриндустрия объединяет более 50 отраслей народного хозяйства. Видя такие показатели, бизнесмены начинают строить гостиницы, рестораны, но туристов не так много, — поясняет вице-президент "Опоры России". — В некоторых регионах загрузка отелей не превышает 20% в год. Большую часть времени они стоят полупустыми, а в сезон вынуждены поднимать цены". По его словам, такие проблемы есть, например, в Челябинской, Ивановской областях, в Великом Новгороде.

Двадцать два килограмма документов

"Хороший стимул для увеличения загрузки в межсезонье — детский туризм. Но пройдет несколько лет, и он исчезнет. Многие предприниматели не захотят этим заниматься из-за бюрократии", — рассказывает Алексей Кожевников.

Он приводит в пример компанию в Великом Новгороде: в прошлом году за лето она прошла 96 проверок, собрала 22 килограмма документов.

По его словам, сейчас даже детские прогулки на природе считают чуть ли не экстремальным туризмом. Стандартизация в туротрасли поможет разделить эти понятия.

Вице-президент "Опоры России" коснулся и проблемы авиаперевозок. Он считает ситуацию с ценами на билеты ненормальной. "Я лечу в Симферополь. Обычные билеты могут стоить 15 тысяч рублей — это дорого, тем более в межсезонье. Зимой летал на Шерегеш — 18 тысяч рублей, тогда как до австрийского Тироля можно добраться за 12 тысяч рублей, — сетует Алексей Кожевников. — Мы предлагаем хотя бы обнулить НДС для авиабилетов".

Развитие наземного сообщения также необходимо. "Например, в Иваново начала останавливаться "Ласточка" из Москвы. Ехать всего три с половиной часа. Это сразу дало дополнительный стимул развитию туризма в самом Иваново, в Плесе, Шуе", — объясняет эксперт. — При этом до Плеса ехать 60 км, но по дороге остановиться практически негде, туалетов нет".