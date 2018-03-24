"Только потом не нойте": как спастись от экзотических болезней в тропиках

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В Таиланде россиянин заболел лихорадкой Денге и впал в кому. Срок действия его страховки закончился, содержание в стационаре на острове Пхукет обходится семье примерно в 150 тысяч рублей в день. Как минимизировать риски заражения экзотическими болезнями за границей — в материале РИА Новости.

Планируя поездку в экзотическую страну, многие туристы опасаются пищевых отравлений и солнечных ожогов, но не инфекций или лихорадок. Люди слышат предостережения, однако мало кто верит, что именно он заболеет. А ведь порой для этого достаточно одного комариного укуса.

О вспышке лихорадки Денге в Юго-Восточной Азии на этой неделе сообщил Роспотребнадзор. И вот 21 марта турист из Барнаула Герасим Григорьев попал в реанимацию больницы Пхукета в критическом состоянии. Как рассказали РИА Новости его родственники, сейчас он подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких и искусственной почке, врачам пришлось привязать его руки к кровати — в забытьи пациент может вытащить трубки аппаратов.

В начале года эпидемия лихорадки Денге случилась в Шри-Ланке: заболели 48 тысяч человек, 77 скончались.

Лихорадка Денге — это острое вирусное заболевание, вызывающее очень высокую температуру, головную, мышечную и суставную боль, сыпь. Основные переносчики Денге — комары, симптомы проявляются через 3-14 дней после укуса.

Возможны осложнения: падает уровень тромбоцитов, что вызывает кровотечения, которые очень сложно остановить.

Опасность лихорадки Денге

Врач Сергей Колмаков около десяти лет живет в Таиланде, работает штатным переводчиком Phyathai Siracha Hospital (Сирача). Рассказывает, что обезопаситься от Денге можно вакцинированием, а также используя спрей от комаров или другие защитные средства.

Для всех, кто собирается в Таиланд, страховка необходима, иначе стоимость лечения может достичь нескольких миллионов: сутки пребывания в частной клинике — порядка 80 тысяч рублей, в государственной — еще дороже.

"В Таиланде, особенно в центральной части, не так много экзотических болезней, самая распространенная как раз Денге, — говорит Сергей. — Очень редко бывают случаи малярии — это заболевание больше характерно для Камбоджи. Чаще всего люди обращаются с ротавирусными инфекциями, вызывающими расстройство желудка".

В случае заражения Денге эксперт советует по возможности лечить лихорадку, не уезжая из Таиланда. "В России с Денге мало знакомы, ее как-то даже побаиваются, хотя малярию лечат хорошо", — считает Сергей.

Анна Белорукова, дизайнер из Новосибирска, переболела экзотической лихорадкой.

"Началось все в самолете, когда я летела из Пхукета в Новосибирск, — рассказывает она. — Весь полет мне было очень жарко, болели ноги и спина. На следующий день я проснулась с высокой температурой. Врач из поликлиники направил в инфекционную больницу, где меня полторы недели лечили супрастином, а пока была температура, давали парацетамол".

Анна до сих пор точно не знает, что за лихорадка у нее была: "Медики сказали, что у меня Денге. Анализ крови это не подтвердил, но и не опровергнул".

Роспотребнадзор и Ростуризм регулярно призывают туроператоров предупреждать о вспышках заболеваний в разных странах, однако не все турагентства готовы рисковать своей прибылью.

Микробный и вирусный пейзаж

© AP Photo / Ben Curtis, File Туристы в джунглях. Северная Руанда © AP Photo / Ben Curtis, File Туристы в джунглях. Северная Руанда

Доктор медицинских наук, врач-инфекционист Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Андрей Девяткин говорит, что наиболее частая экзотическая болезнь, которую привозят российские туристы с отдыха, — это как раз лихорадка Денге. В 2016 году также были зафиксированы случаи заболеваний в России лихорадкой Зика. В прошлом году была вспышка энтеровирусной инфекции в Турции (Коксаки), но это, по мнению Девяткина, не свидетельствует о какой-то проблеме страны, скорее связано с ее теплым климатом.

"Есть такое заболевание, как "диарея путешественников", ведь в каждой местности свой микробный и вирусный пейзаж, — поясняет Андрей Девяткин. — И попадание этих возбудителей через рот в организм человека приводит к развитию острого диарейного синдрома".

Но есть и болезни, привязанные к географии. Так, лихорадка Эбола чаще всего встречается в Экваториальной Африке, вирус Зика — в Центральной и Южной Америке, желтая лихорадка — в тропическом поясе Африки и Южной Америки, лихорадка Денге — в Юго-Восточной Азии.

Как обезопасить себя

Туристам, собирающимся в экзотические страны, необходимо получить подробную информацию об инфекционной заболеваемости в регионе, в некоторых случаях — вакцинироваться в обязательном порядке.

Купание в небольших водоемах, контакт с животными, укусы насекомых, которые размножаются в большом количестве в зарослях, отсутствие чистой питьевой воды повышают риск заражения инфекционными и паразитарными заболеваниями.

Пока российский турист Герасим Григорьев остается в больнице Пхукета, в соцсетях его знакомые развернули акцию по сбору денег, которая в том числе вылилась в бурную дискуссию.

Алексей Иванов: "Зато когда говорят, что, ребята, сидите дома, там антисанитария, а где-то предупреждают об обстановке неблагоприятной, все начинают возражать: "Что, и из дома выходить, мол, опасно? И на машине опасно? И все опасно? Что теперь, никуда не ездить, нигде не бывать?" Бывайте, ездите, только потом не нойте".

Михаил Саныч: "Неприятно говорить, но нечего ездить по заграницам".

Евгений Ильин: "Я что-то тут начитался, и зачем мне эта заграница? Лучше на Байкал летом рвануть или в Крым".

Как бы ни обострялась дискуссия после очередного заболевания экзотической лихорадкой, на самом деле риски заразиться в цивилизованных отелях, вдали от дикой природы, по мнению экспертов, минимальны.

Даже при путешествиях по России может понадобиться вакцинация. Так, перед посещением таежных районов Сибири настоятельно рекомендуется привиться от клещевого энцефалита.

Врач-инфекционист Андрей Девяткин отмечает особое внимание туристов к возможному заражению паразитами: "То, что в последнее время пишут в интернете,— мракобесие какое-то. Якобы чуть ли не всех людей нужно лечить от паразитов, что заражение ими можно определить даже визуально (!). Заявляю: определить это можно только на основании полноценного лабораторного обследования. И уже после этого инфекционисты приступают к специфическому лечению".