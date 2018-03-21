Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки денге в Юго-Восточной Азии

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Роспотребнадзор предупреждает об опасности заражения инфекционным заболеванием денге в Юго-Восточной Азии, которое передается через укусы комаров, и просит учитывать данную информацию при планировании поездок, сообщается на сайте ведомства.

"В начале года была зарегистрирована вспышка лихорадки денге в Шри-Ланке, где из 48 тысяч случаев заболевания 77 закончились летальным исходом. В последние годы страны Юго-Восточной Азии пользуются особой популярностью у российских туристов, в РФ регистрируются завозные случаи лихорадки денге, в том числе в 2012 году – 63 случая, в 2013 году – 170, в 2014 году– 105 случаев, в 2015 году – 136, в 2016 году – 140, за 11 месяцев 2017 года — 152 случая", — говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, значительный рост заболеваемости лихорадкой денге наблюдается последние 10-15 лет в различных регионах: вспышки инфекции в 2017 году были зафиксированы в Бразилии, Индонезии и Таиланде.

Переносчик лихорадки денге – дневной полосатый комар Aedes Aegypti, часто встречающийся в тропических и субтропических зонах, в том числе и на территории Таиланда. В стране, как и в соседних Вьетнаме, Мьянме, Камбодже и Лаосе, принимаются серьезные меры для ограничения ареала обитания Aedes Aegypti, однако полностью избежать случаев заражения пока не удается.

Лихорадка денге существует в виде четырех различных штаммов, поэтому вакцинация от нее считается неэффективной, так как пока не существует вакцины, способной предотвратить заболевание при проникновении в организм любого из них. Переболевшие лихорадкой одного штамма никак не защищены от трех других.

Наиболее тяжело денге протекает у детей и пожилых людей, однако реакция на нее каждого организма индивидуальна: некоторые испытывают симптомы в полной мере и даже впадают в кому, некоторые переносят лихорадку "на ногах".