Ростуризм призвал туроператоров сообщать клиентам о вспышке кори в Европе

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Ростуризм призвал туроператоров, реализующих туры в Европу, сообщать клиентам о вспышке кори на территории европейских стран, а россиян — учитывать данную информацию при планировании поездок.

Ранее в четверг Роспотребнадзор сообщил, что по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 20 февраля, число случаев заболевания корью в Европе по итогам 2017 года по сравнению с 2016 годом выросло в 3 раза и составило более 21 тысячи случаев инфекции. В 2018 году эпидемическое неблагополучие по кори продолжается в Англии, Греции, Германии, Италии, Румынии, Сербии, Франции и Украине.

Министерство здравоохранения Великобритании в январе 2018 года сообщило, что вспышки кори наблюдаются в шести регионах страны, и обратило внимание эпидемиологов на формирование настороженности в отношении лиц с повышенной температурой тела, приезжающих из Румынии, Германии и Италии. Центр по контролю за заболеваниями США ранее в январе информировал о продолжающейся вспышке кори в Сербии и не рекомендовал американским гражданам посещать эту страну без вакцинации против кори. Как и в других странах Европы, вспышка кори продолжается в Сербии с конца октября 2017 года.

"Федеральное агентство по туризму призывает российских граждан учитывать данную информацию при планировании поездок, а туроператоров, реализующих туры в Европу, информировать своих клиентов о вспышке кори на территории европейских стран", — говорится в сообщении Ростуризма.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, которое характеризуется высокой температурой, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией. По оценкам ВОЗ, в мире в 2011 году от кори умерли 158 тысяч человек, большинство из которых — дети в возрасте до пяти лет.