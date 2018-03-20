Лучшие города России. Выбор путешественников

Фаворитом "туристической" гонки по традиции стал Санкт-Петербург, второй по величине город России. В Северной Венеции, расположенной в дельте Невы, "достаточно памятников искусства и культуры, ночных клубов, ресторанов с отличной кухней и культурных маршрутов, чтобы Вы возвращались сюда снова и снова", отмечают организаторы премии.