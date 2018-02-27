Авиакомпании открывают новые рейсы в Европу и по России

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Перед началом летнего сезона авиакомпании открывают новые полетные линии из Москвы ("Шереметьево", "Внуково") и Санкт-Петербурга в города Европы: Ларнаку, Карловы Вары, Лейпциг, Лондон, а также по России – в Иркутск, Калугу и Калининград.

С 26 марта кипрская авиакомпания Cobalt Аir запускает рейсы из Москвы ("Шереметьево") в Ларнаку (Кипр). До 24 апреля самолеты будут летать дважды в неделю по понедельникам и пятницам, после – шесть раз в неделю, во все дни, кроме вторника. Стоимость билета – от 3000 рублей (здесь и далее – цена за человека в одну сторону).

Лоукостер "Победа" уже открыл новые рейсы из Москвы ("Внуково") в Карловы Вары (Чехия) по понедельникам и субботам. Стоимость билета – от 2450 рублей. Рейсы выполняет самолет "Боинг" 737–800.

Также "Победа" с 16 апреля запускает сообщение Москва ("Внуково") – Лейпциг (Германия). Рейсы будут осуществляться три раза в неделю (подельник, среда, пятница), стоимость билета – от 2450 рублей.

Авиакомпания открывает и внутренние рейсы: с 12 апреля можно будет улететь из Москвы ("Внуково") в Иркутск ежедневно. Стоимость билета – от 6999 рублей.

Из Москвы и Санкт-Петербурга появятся рейсы в Калининград. Начало полетов из "Внуково" запланировано на 26 марта, цена билета – от 1999 рублей, из Санкт-Петербурга – на 18 апреля и цена – от 2999 рублей. Перелеты будут совершать лайнеры "Боинг" 737–800.

С 7 марта авиакомпания Utair будет ежедневно выполнять рейсы из столичного аэропорта "Внуково" в Калугу. Стоимость билета — от 499 рублей.

С 25 марта авиакомпания "Россия" возобновит ежедневный рейс Санкт-Петербург – Лондон ("Гатвик"). Цена билета – от 7636 рублей, рейсы выполняет "Эйрбас" A319.