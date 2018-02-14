Странные запреты: что нужно убрать из чемодана перед полетом

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости, Светлана Баева. Сесть в тюрьму за электронную сигарету, лишиться квадрокоптера или ощутимой суммы на таможне — во многих странах действуют запреты, совсем не очевидные для российских туристов. Даже обычный полиэтиленовый пакет может создать проблемы.

Провозить наркотики, оружие, порнографию, отравляющие вещества запрещено практически везде. Многие страны ограничивают туристов в запасах продуктов питания, алкоголя, сигарет. Но есть и необычные таможенные правила, о которых туристам лучше узнать заранее.

Десять лет за вейп

В Таиланд с 2014 года не разрешается ввозить электронные сигареты и кальяны. "В ресторанах и кафе кальяны не продают — там их только курят. Поэтому, а еще потому, что кальян — неотъемлемый элемент восточной культуры, полиция практически не трогает такие заведения", — рассказал РИА Новости бывший начальник отдела по борьбе с транснациональной преступностью в управлении полиции провинции Чонбури полковник в отставке Суттхи Тхипчок.

С электронными сигаретами все намного серьезнее. "В соответствии с таиландским законодательством, ввоз, использование, хранение и ношение на территории Таиланда электронных сигарет и их аналогов запрещены. Нарушение влечет наказание в виде штрафа в размере одного миллиона батов и/или тюремного заключения сроком до 10 лет", — сообщает консульский отдел МИД России в Королевсте Таиланд.

Кстати, ввоз электронных сигарет, а также любых устройств, имитирующих табакокурение, не разрешен и в Сингапуре. Жевательная резинка в этом городе-государстве уже давно вне закона.

Квадрокоптер под запретом

Ситуация с дронами в разных странах вызывает у путешественников множество вопросов. Где-то производить видеосъемку с дронов можно, но осторожно, а где-то есть шанс попасть за это на деньги или даже за решетку.

"Информируем вас о том, что ввоз квадрокоптеров на территорию Вьетнама запрещен. По прилете в аэропорт они изымаются и могут быть возвращены при вылете — с условием оплаты камеры хранения за дни пребывания в стране", — сообщил в этом году туроператор ANEX Tour.

Запрет действовал и ранее, но возможность получить разрешение все-таки была. Иногда коптер изымали и отдавали при выезде бесплатно. Сейчас камера хранения обойдется туристам в сотни долларов.

Также не пускают с дронами в Узбекистан. Правда, в начале февраля стало известно, что зарубежные творческие группы могут использовать беспилотные летательные аппараты для подготовки фото- и видеоматериалов о туристическом потенциале страны. Но для этого требуется специальное разрешение.

С пакетом — по красному коридору

В августе прошлого года в Кении вступил в силу запрет на пластиковые пакеты. Их изготовление, продажа или использование может караться штрафом до 38 тысяч долларов или тюремным заключением сроком до четырех лет.

Даже пакеты из Duty Free придется оставить в аэропорту.

"Иностранным гостям, которые по привычке провозят в своем багаже упакованную в полиэтиленовые пакеты одежду или банные принадлежности, нужно быть предельно внимательными, чтобы не нарушать установленного порядка", — советует туроператор "Натали Турс".

Туристы, посетившие эту африканскую страну, делятся опытом : "Таможню прошел по зеленому коридору. Про пакеты у нас никто не спрашивал, я не видел, чтобы у кого-то их забирали". "Прилетела в Найроби 26.10, на выходе всех проверяли, но не супертщательно".

Подобные ограничения действуют и в некоторых других странах Африканского континента: например, в Танзании или Занзибаре. А в Нигерию нельзя ввозить бутилированную минеральную воду, а также пиво, прохладительные напитки, шампанское, фрукты, овощи, ткань.

Наказание — штраф и тюремное заключение.

Стоп фальшивкам и азарту

© Depositphotos / junpinzon Прилавок на базаре с ассортиментом часов © Depositphotos / junpinzon Прилавок на базаре с ассортиментом часов

В Швейцарии активно борются с подделками. Швейцарские таможенники обязаны конфисковать контрафактные часы или ювелирные изделия и уничтожить их.

Ввозить подделки нельзя во многие страны, но в Швейцарии на часы обращают особо пристальное внимание. Кроме того, практически повсеместно под запретом фальшивые деньги, причем неважно какие — местные или иностранные купюры. В Китае остановят и с "поддельным", то есть игрушечным оружием.

А в Тунисе на границе отберут хну. Дело в том, что были случаи, когда под видом этого безобидного травяного красителя в страну поставляли наркотики.

В Австралию, помимо продуктов (яйца, мясо, рыба, зелень, овощи, фрукты), запрещено ввозить песок и почву. Более того, салоны всех самолетов, прибывающих из-за границы, дезинфицируются.

В ОАЭ изымут любые приспособления для азартных игр, а в эмирате Шардже категорически под запретом алкоголь.

Кубинскую границу не разрешается пересекать с GPS-навигаторами и средствами спутниковой связи. В Северной Корее запрещены мобильные телефоны, ноутбуки и другие девайсы. Их необходимо внести в декларацию, чтобы была возможность вернуть на обратном пути.

Это далеко не полный перечень. При въезде в любую страну лучше уточнять правила заранее, чтобы пересечение границы не принесло неприятных сюрпризов.