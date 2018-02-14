РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Туризм
Туризм

Странные запреты: что нужно убрать из чемодана перед полетом

08:0014.02.2018
036924
© Depositphotos / belchonockСобака в аэропортуСобака в аэропорту
© Depositphotos / belchonock

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости, Светлана Баева. Сесть в тюрьму за электронную сигарету, лишиться квадрокоптера или ощутимой суммы на таможне — во многих странах действуют запреты, совсем не очевидные для российских туристов. Даже обычный полиэтиленовый пакет может создать проблемы.

Провозить наркотики, оружие, порнографию, отравляющие вещества запрещено практически везде. Многие страны ограничивают туристов в запасах продуктов питания, алкоголя, сигарет. Но есть и необычные таможенные правила, о которых туристам лучше узнать заранее.

Десять лет за вейп

В Таиланд с 2014 года не разрешается ввозить электронные сигареты и кальяны. "В ресторанах и кафе кальяны не продают — там их только курят. Поэтому, а еще потому, что кальян — неотъемлемый элемент восточной культуры, полиция практически не трогает такие заведения", — рассказал РИА Новости бывший начальник отдела по борьбе с транснациональной преступностью в управлении полиции провинции Чонбури полковник в отставке Суттхи Тхипчок.

Сигареты в пепельнице. Архивное фото
© Fotolia / nuklein
В Таиланде запретили курение на пляжах
С электронными сигаретами все намного серьезнее. "В соответствии с таиландским законодательством, ввоз, использование, хранение и ношение на территории Таиланда электронных сигарет и их аналогов запрещены. Нарушение влечет наказание в виде штрафа в размере одного миллиона батов и/или тюремного заключения сроком до 10 лет", — сообщает консульский отдел МИД России в Королевсте Таиланд.

Кстати, ввоз электронных сигарет, а также любых устройств, имитирующих табакокурение, не разрешен и в Сингапуре. Жевательная резинка в этом городе-государстве уже давно вне закона.

Квадрокоптер под запретом

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкХрам литературы в Ханое
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Храм литературы в Ханое

Ситуация с дронами в разных странах вызывает у путешественников множество вопросов. Где-то производить видеосъемку с дронов можно, но осторожно, а где-то есть шанс попасть за это на деньги или даже за решетку.

"Информируем вас о том, что ввоз квадрокоптеров на территорию Вьетнама запрещен. По прилете в аэропорт они изымаются и могут быть возвращены при вылете — с условием оплаты камеры хранения за дни пребывания в стране", — сообщил в этом году туроператор ANEX Tour.

Отель на острове Тенерифе
© РИА Новости / Артур Александров
Перейти в фотобанк
Куда поехать в феврале: самые выгодные горящие туры
Запрет действовал и ранее, но возможность получить разрешение все-таки была. Иногда коптер изымали и отдавали при выезде бесплатно. Сейчас камера хранения обойдется туристам в сотни долларов.

Также не пускают с дронами в Узбекистан. Правда, в начале февраля стало известно, что зарубежные творческие группы могут использовать беспилотные летательные аппараты для подготовки фото- и видеоматериалов о туристическом потенциале страны. Но для этого требуется специальное разрешение.

С пакетом — по красному коридору

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкЗона таможенного контроля
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Зона таможенного контроля

В августе прошлого года в Кении вступил в силу запрет на пластиковые пакеты. Их изготовление, продажа или использование может караться штрафом до 38 тысяч долларов или тюремным заключением сроком до четырех лет.

Даже пакеты из Duty Free придется оставить в аэропорту.

"Иностранным гостям, которые по привычке провозят в своем багаже упакованную в полиэтиленовые пакеты одежду или банные принадлежности, нужно быть предельно внимательными, чтобы не нарушать установленного порядка", — советует туроператор "Натали Турс".

Участница протестов в Венесуэле. Архивное фото
© AFP 2018 / Federico Parra
Самые опасные страны для туристов
Туристы, посетившие эту африканскую страну, делятся опытом: "Таможню прошел по зеленому коридору. Про пакеты у нас никто не спрашивал, я не видел, чтобы у кого-то их забирали". "Прилетела в Найроби 26.10, на выходе всех проверяли, но не супертщательно".

Подобные ограничения действуют и в некоторых других странах Африканского континента: например, в Танзании или Занзибаре. А в Нигерию нельзя ввозить бутилированную минеральную воду, а также пиво, прохладительные напитки, шампанское, фрукты, овощи, ткань.

Наказание — штраф и тюремное заключение.

Стоп фальшивкам и азарту

© Depositphotos / junpinzonПрилавок на базаре с ассортиментом часов
© Depositphotos / junpinzon
Прилавок на базаре с ассортиментом часов

В Швейцарии активно борются с подделками. Швейцарские таможенники обязаны конфисковать контрафактные часы или ювелирные изделия и уничтожить их.

Ввозить подделки нельзя во многие страны, но в Швейцарии на часы обращают особо пристальное внимание. Кроме того, практически повсеместно под запретом фальшивые деньги, причем неважно какие — местные или иностранные купюры. В Китае остановят и с "поддельным", то есть игрушечным оружием.

А в Тунисе на границе отберут хну. Дело в том, что были случаи, когда под видом этого безобидного травяного красителя в страну поставляли наркотики.

Сломанная сигарета в пепельнице. Архивное фото
© Fotolia / sharaku1216
Ростуризм советует туристам знакомиться с законами стран перед поездкой
В Австралию, помимо продуктов (яйца, мясо, рыба, зелень, овощи, фрукты), запрещено ввозить песок и почву. Более того, салоны всех самолетов, прибывающих из-за границы, дезинфицируются.

В ОАЭ изымут любые приспособления для азартных игр, а в эмирате Шардже категорически под запретом алкоголь.

Кубинскую границу не разрешается пересекать с GPS-навигаторами и средствами спутниковой связи. В Северной Корее запрещены мобильные телефоны, ноутбуки и другие девайсы. Их необходимо внести в декларацию, чтобы была возможность вернуть на обратном пути.

Это далеко не полный перечень. При въезде в любую страну лучше уточнять правила заранее, чтобы пересечение границы не принесло неприятных сюрпризов.

Комментировать
Туризм
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена