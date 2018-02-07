В Узбекистане сняли запрет на фотографирование зданий

ТАШКЕНТ, 7 фев – РИА Новости. Теперь в Узбекистане туристы смогут свободно фотографировать и снимать на видео общественные места, здания и сооружения. Как сообщает Sputnik Узбекистан, это предусмотрено постановлением президента Шавката Мирзиёева "О мерах по развитию въездного туризма".

Ранее в республике без специального разрешения запрещалась съемка зданий, в которых размещаются административные учреждения, министерства и другие госорганы, а также ряда промышленных объектов. Под особым контролем в плане проведения съемки находились воинские части и крупные флагманские предприятия.

Будет ли теперь на них распространяться это правило, пока остается непонятным, так как в документе есть оговорка: исключением являются объекты, перечень которых утверждается законодательством и на которых установлены соответствующие указатели.

Постановление также предусматривает разработку порядка выдачи по заявкам Госкомтуризма, Министерства культуры и Национального агентства "Узбеккино" разрешения зарубежным творческим группам временно ввозить и использовать на территории республики беспилотные летательные аппараты, включая дроны, для подготовки фото- и видеоматериалов о туристическом потенциале Узбекистана.

Все новости Узбекистана читайте на сайте Sputnik Узбекистан >>