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Эксперт посоветовал оставлять электронные сигареты дома, уезжая в Таиланд

16:5202.10.2017
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© AP Photo / Nam Y. Huh, FileМужчина курит электронную сигарету. Архивное фотоМужчина курит электронную сигарету. Архивное фото
© AP Photo / Nam Y. Huh, File

БАНГКОК, 2 окт – РИА Новости. Электронные сигареты при поездке на отдых в Таиланд лучше оставлять дома, так как в стране действует запрет на ввоз этих курительных инструментов, а задержание с вейпором в руках может обернуться тюремным сроком, сказал РИА Новости бывший начальник отдела по борьбе с транснациональной преступностью в управлении полиции провинции Чонбури полковник в отставке Суттхи Тхипчок.

Электронная сигарета
© РИА Новости / Владимир Песня
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Запрет на электронные сигареты был введен в Таиланде в 2014 году. За последние три года было несколько случаев задержания иностранных туристов с электронными сигаретами. 17 сентября в курортной Паттайе была задержана пара из России, которой пришлось провести ночь в камере предварительного заключения, а затем уплатить залог за временное освобождение до суда. Россияне затем вернулись домой, потеряв залоговую сумму, более трех тысяч долларов. Новость об их задержании вызвала значительный резонанс в российских СМИ.

"Закон вводился в качестве превентивной меры в борьбе с наркотиками, потому что в первые годы распространения электронных сигарет в Таиланде было заведено сразу несколько уголовных дел, связанных с курением смесей амфетамина и спайсов с помощью этих устройств", — сообщил агентству эксперт.

© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкПосетитель на третьей профессиональной выставке vape-индустрии RusskiVape в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
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Посетитель на третьей профессиональной выставке vape-индустрии RusskiVape в Москве

Он подчеркнул, что даже с точки зрения многих работников полиции полный запрет на ввоз в Таиланд электронных сигарет и кальянов мало помог в борьбе с распространением наркотиков, и при этом "создал несколько двусмысленную ситуацию для туристической индустрии".

"Те, кто употребляет наркотики путем их курения, всегда найдут способ покурить и без электронных сигарет и кальянов. А вот для туристов, сколько бы мы ни выпускали предупреждений на эту тему, задержание за курение или ввоз электронной сигареты всегда было и будет неприятным сюрпризом, ведь в большинстве стран они легальны и даже поощряются как альтернатива курению табака", — сказал Тхипчок.

Девушка с электронной сигаретой. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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Он отметил, что буквой закона запрещено не само курение электронных сигарет, а их ввоз в страну и производство, а также продажа, однако с точки зрения того же закона курение электронной сигареты на территории Таиланда может быть результатом либо ее нелегального ввоза, либо приобретения у нелегального производителя. Кроме того, использование предмета, попавшего в Таиланд контрабандным путем (а никаким другим путем по закону электронная сигарета зарубежного производства попасть в Таиланд не может), также карается законом.

"Поэтому получается, что курение электронной сигареты в Таиланде – это в любом случае нарушение, если не одного закона, то другого. Конечно, полиция не в состоянии ловить всех, курящих электронные сигареты. Но турист в туристической зоне всегда на виду, и у него шансов быть задержанным куда больше, чем у местного гражданина, курящего ее в своем доме при закрытых дверях", — сказал Тхипчок.

С кальянами, которые посетители курят в многочисленных ближневосточных ресторанах и кафе в Паттайе и других туристических зонах, не происходит того же, потому что кальян – устройство долговечное, которое вполне могло быть ввезено в страну задолго до принятия закона, пояснил эксперт.

© Fotolia / nitoДевушка с электронной сигаретой
© Fotolia / nito
Девушка с электронной сигаретой

"Доказать, что кальян ввезен в Таиланд после 2014 года, практически невозможно. В ресторанах и кафе их не продают – там их только курят. Поэтому, а еще потому, что кальян – неотъемлемый элемент ближневосточной культуры, полиция практически не трогает заведения, в которых курят кальян", — сказал он.

Вейперы. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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"С электронной сигаретой все по-другому. Это недавнее изобретение, которому, к тому же, в Таиланде просто не повезло. И поэтому я очень настоятельно рекомендую российским туристам, едущим на отдых в Таиланд, оставлять свои электронные сигареты дома. Надеюсь, что временный отказ от вейпинга не испортит им отдых в нашей стране", — сказал полковник Тхипчок.

В настоящее время в тайскоязычных социальных сетях широко обсуждается вероятность пересмотра закона 2014 года в ближайшие несколько лет.

"Да, в будущем этот закон вполне может быть пересмотрен. Но пока советую всем соблюдать осторожность. В конце концов, это должно быть ясно каждому: лучше отказаться на время отдыха от электронных сигарет, чем из-за них заплатить большой штраф или вообще оказаться в тюрьме", — сказал эксперт.

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