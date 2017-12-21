Полтавченко рассказал о годовом туристическом потоке в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек — РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга прогнозируют, что по итогам 2017 года город посетят около 7,5 миллиона туристов, но город должен ориентироваться на 12-14 миллионов туристов год, сообщил губернатор Георгий Полтавченко в интервью ведущим информагентствам России.

"За первые полгода город посетили 4,1 миллиона гостей. Половина из них российские, половина – иностранные туристы. Турпоток в этом году выйдет за 7 миллионов и приблизится к 7,5 миллионов. Конечно, 7 миллионов туристов для Петербурга — отнюдь не предел. Наш город должен ориентироваться на 12-14 миллионов, это хороший европейский уровень. На чемпионат мира по футболу ожидаем порядка 400 тысяч болельщиков. По оценкам экспертов, после таких мероприятий город может со следующего года после чемпионата мира "прирасти" по туризму на 1 миллион человек", — рассказал Полтавченко.

Он напомнил, что в этом году Санкт-Петербург получил два туристических "Оскара": как лучшее мировое городское направление и как лучшее культурное направление. Также принято решение о проведении в Петербурге в 2019 году Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН.

"Я специально летал для этого в Китай, это действительно важно, потому что деловой туризм и конгрессно-выставочная деятельность помогут Петербургу снизить влияние фактора сезонности на туристическую отрасль. Генассамблея – это шесть тысяч руководителей отрасли со всего мира. Она даст мощный толчок развитию всей индустрии туризма и увеличению его вклада в экономику города", — отметил губернатор.

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