Георгий Полтавченко: мне важны не слухи, а результаты развития Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в интервью ведущим информационным агентствам России рассказал о планах развития города и наиболее перспективных проектах, в числе которых новый Музей блокады, океанариум и Восточный скоростной радиус. Кроме того, он коснулся слухов о своей возможной отставке, а также поделился с журналистами своими планами по празднованию Нового года и посещению матчей чемпионата мира по футболу. В беседе участвовала корреспондент РИА Новости Анжелика Болмат.

— Георгий Сергеевич, как бы вы оценили итоги социально-экономического развития Петербурга в уходящем году? Насколько инвестиционно привлекательным был город?

— Окончательные цифры появятся в начале следующего года. Но я могу с уверенностью сказать, что 2017-й был годом устойчивого роста для Петербурга. По нашим оценкам, рост ВРП за год составит 2,6 процента. Это почти в полтора раза больше предыдущего года, когда у Петербурга было 1,5 процента. И это лучше прогнозного значения по России — 2,1 процента. Кроме того, это означает, что Петербург продолжает увеличивать свой вклад в национальную экономику. По данным Росстата, за 15 лет, с 2000-го по 2015-й, доля нашего города в российском ВВП выросла с 3,27 процента до 4,7 процента. И мы продолжаем ее наращивать.

Индекс промышленного производства в Петербурге по итогам 11 месяцев — 104,9 процента. Причем ИПП увеличивается 26 месяцев подряд, и мы рассчитываем на продолжение роста, поскольку все последние годы создавали соответствующие условия для бизнеса. Вводили преференции для инвесторов, поддерживали экспортеров, помогали развивать инновационные производства. В этом году началось создание двух региональных инжиниринговых центров — для фармкластера и для IT-кластера. Мы запустили механизм специнвестконтракта, и недавно в Минпромторге был подписан первый для нашего города такой контракт — с компанией "Герофарм" на производство лекарственных препаратов.

Эксперты отмечают, что у нас самые высокие в стране темпы роста номинальной заработной платы — более 10 процентов. Второй год подряд в Петербурге растет реальная зарплата, хоть и меньшими темпами. Четвертый год подряд строители сдадут больше 3 миллионов квадратных метров жилья. Существенно увеличился оборот розничной торговли, динамика десяти месяцев — лучшая за последние четыре года. В городе продолжается естественный прирост населения. В мониторинге Минэкономразвития Санкт-Петербург второй год подряд признается одним из лидеров социально-экономического развития среди всех регионов РФ. Недавно правительство РФ утвердило для Петербурга дополнительную федеральную субсидию в размере 785 миллионов рублей. Город получит ее за хорошую работу в 2016 году.

Лучше прошлогодних и результаты в инвестиционной сфере. Петербург впервые вошел в топ-20 Национального рейтинга состояния инвестклимата и вновь помог России улучшить позиции в рейтинге Всемирного банка Doing Business. Ведущие мировые агентства повысили долгосрочный кредитный рейтинг города. Буквально на днях агентство "Эксперт РА" вновь включило Санкт-Петербург в группу 1А с максимальным потенциалом и минимальным риском инвестирования. При этом город на три пункта улучшил свои позиции по шкале "ранг риска".

Все это говорит о растущем доверии к Санкт-Петербургу со стороны бизнес-сообщества и экспертов. И цифры говорят о том же самом. За девять месяцев 2017 года в основной капитал предприятий поступило 384,6 миллиарда рублей инвестиций. Год назад после трех кварталов статистика фиксировала 288,8 миллиарда. Даже если брать не в текущих, а в сопоставимых ценах, с учетом всех индексов-дефляторов, результат у города очень приличный.

Ну и, подводя итоги, надо вспомнить и о многих важных решениях, принятых в уходящем году. Например, о закрытии полигона "Новоселки", о строительстве нового Музея блокады, о развитии Арктики. Очень существенный пакет соглашений я подписал на Петербургском международном экономическом форуме, в том числе и по строительству Восточной скоростной магистрали. На городском и федеральном уровнях сделаны шаги по развитию IT-отрасли. У нас созданы проектные офисы с условными названиями "Умный город" (совместно с ИТМО) и "Фабрика будущего" (с политехническим университетом). Очень важным было решение по созданию трех совершенно новых учреждений дополнительного образования для школьников, в том числе Академии цифровых технологий. Все это работа на будущее. Тем самым мы закладываем траекторию дальнейшего развития города в рамках нашей Стратегии-2030.

— Каким, на ваш взгляд, будет 2018 год для петербургской экономики? Какие новые проекты будут запущены, придут ли в город новые инвесторы? Каковы ожидания по объему инвестиций в экономику города в следующем году?

— Если сумеем сохранить нынешний восходящий тренд, а предпосылки к этому есть, то Петербург сможет увеличить ВРП примерно до 5 процентов. В промышленности в 2018 году ожидается развитие целого ряда производственных проектов и запуск новых. Планируется создание второй очереди производства компании "Герофарм". На строительные площадки выйдут такие инвесторы, как "Самсон-Мед", "Инноватех СПб", "Федеральный испытательный центр", "Биокад", прядильно-ниточный комбинат, "Элкус", "Таурас-Феникс" и другие. На территории особой экономической зоны "Санкт-Петербург" намерены запустить производства "ИЦ "Буревестник", "Техноком Авиа", "Орион Медик", "РУСХЛЕБ Исследования", "Экоген Технолоджи".

Помимо развития наших трех основных кластеров — фармацевтического, автокластера и IT, — ожидаются инвестиции в сферу туризма. Есть хорошие проекты по развитию легкой и пищевой промышленности, логистики, созданию коммерческой и жилой недвижимости, строительству спортивной и транспортной инфраструктуры. Весной 2018 года планируем открыть новый спортивный комплекс "Академия боевых искусств" в Приморском районе, объем инвестиций — 1,3 миллиарда рублей. На острове Бычий откроются спортивно-развлекательный центр и яхт-клуб, построенные за счет инвестора.

— Иностранные инвесторы продолжают проявлять к нам интерес? Вернулись к нам европейские инвесторы?

— Европа никуда и не уходила, целый ряд предприятий по-прежнему у нас работает и развивается. Например, в этом году мы открывали линию на фабрике "Северное сияние" компании Unilever и целый ряд других. Большой интерес сегодня проявляют представители Востока. В частности, мы очень плотно начали работать с Китайским торгово-промышленным банком, который является крупнейшим банком в мире. Южная Корея тоже активно интересуется возможностью инвестирования в наш город.

Честно вам скажу, каких-то проблем с иностранными инвестициями мы не видим. Прямые иностранные инвестиции, по данным Центробанка, у Петербурга за первые полгода 2017-го составили 3,3 миллиарда долларов. Это на 9,1 процента больше, чем в первом полугодии 2016-го. Я думаю, эта тенденция продолжится. Более того, сегодня настолько высок интерес бизнеса к Петербургу, что мы можем позволить себе выбирать наиболее надежных партнеров. И в первую очередь обращать внимание на те проекты, которые соответствуют стратегическим интересам города.

— Недавно посол США в РФ Джон Хантсман приезжал в Петербург. О каком деловом сотрудничестве США и Петербурга может идти речь, о каких совместных проектах?

- У Петербурга сохраняется высокий уровень торговли с США. По итогам девяти месяцев оборот чуть меньше, чем в прошлом году. Но в целом торговля интенсивно стала развиваться после того, как они ввели санкции против нас. По итогам 2016 года среди всех торговых партнеров города американцы были у нас на втором месте по экспорту и на четвертом по импорту. Такие предприятия, как Wrigley и Procter & Gamble остаются в Петербурге и развивают свои производства. Если придут новые американские компании, с удовольствием их примем. Захочет вернуться General Motors — примем и их. Экономика США сегодня на подъеме, у них активно растет внутреннее производство. Но при этом они с удовольствием покупают не только нефть и газ, но и высокотехнологичную продукцию.

Кстати, одно из весомых достижений Петербурга в 2017 году — значительное увеличение экспорта. Он после трех кварталов вырос сразу на 37,4 процента. Таких темпов город не видел с нулевых. Причем абсолютное значение по итогам года тоже ожидается очень приличным — объем экспорта может превысить 21,5 миллиарда долларов, а это второй результат после максимума 2008 года. Тогда было 23,6 миллиарда долларов, но в совсем других экономических условиях. А вот чего в Петербурге не было вообще никогда — сальдо торгового баланса, то есть разница между экспортом и импортом в 2017 году впервые может составить менее 2 миллиардов долларов.

Хочу также напомнить, что в конце 90-х весь экспорт нашего славного города укладывался в 1,5 миллиарда долларов США. Сегодня в это верится с трудом, настолько огромная дистанция пройдена Петербургом.

— Каким вы видите развитие петербургского автокластера в следующем году? Ожидается ли дальнейший рост производства на заводах, возможно, запуск новых моделей автомобилей? Ведутся ли сейчас переговоры с узбекским "Узавтосаноат" по локализации производства на площадке завода GM в Санкт-Петербурге?

— Наш автокластер не просто восстановился, он вернул себе позиции одного из самых динамичных секторов экономики города. Он за год поднял производство почти на 24 процента и увеличил свою долю в объеме производства всех автомобилей в России примерно до 25-28 процентов. За десять месяцев выпущено 285 тысяч автомобилей. Практически у всех автопроизводителей есть планы по развитию, кто-то уже начал обновлять модельный ряд, кто-то планирует это на следующий год. Компания Hyundai сейчас очень серьезно рассматривает возможность строительства нового завода по производству двигателей на территории Санкт-Петербурга. Во всяком случае, меморандум о намерениях минувшей осенью подписала наша делегация во время визита в Сеул. Я надеюсь, что нам удастся договориться, так что перспективы хорошие.

Узбекистан действительно проявляет большой интерес к площадке General Motors. Но по этому объекту есть и целый ряд других предложений. Интерес проявляют в том числе BMW и еще белорусская фирма. Сейчас рано говорить, кто конкретно будет там работать. Решающее слово за самим владельцем — General Motors. Узбекская компания с ними связана, она производит их автомобили.

— То есть BMW рассматривают площадку GM, а не площадку под новое строительство? © РИА Новости / Игорь Руссак Перейти в фотобанк Полтавченко: промплощадкой GM в Петербурге интересуется ряд компаний

— Как вариант. Я не могу сказать конкретно, переговоры не закончены. Надеюсь, что в самое ближайшее время наши партнеры определятся. Город сейчас в роли наблюдателя. В свое время, когда площадка создавалась, все свои обязательства Петербург выполнил. Теперь мы просто ждем, кто туда придет. Будем им помогать, если возникнет такая необходимость. Но мы готовы рассматривать и вопрос предоставления другого земельного участка, если, как я уже сказал, интересы инвестора совпадают со стратегическими интересами города. Мы сегодня не соглашаемся на предложения, которые лет 10-20 лет оторвали бы, как говорится, с руками и ногами.

— Одна из важных отраслей для города сегодня — это туризм. Видимо, по итогам года стоит ждать очередных рекордов по турпотоку в этом и следующем году? Отразится ли на туристическом потоке проведение чемпионата мира по футболу 2018 года? Что власти города думают о введении туристического сбора?

— Год назад правительство Санкт-Петербурга консультировала фирма McKinsey. Ее эксперты рекомендовали обратить внимание на три направления, которые помогут росту города в ближайшей перспективе, до того, как мы перейдем к "экономике знаний". Одна из таких точек роста — это туризм. Вы знаете, что мы выделили с 2018 года его развитие в отдельную госпрограмму Санкт-Петербурга. Город создал условия для ускоренного привлечения инвестиций в строительство гостиниц самого дефицитного сегмента три-четыре звезды. Мы уже одобрили первые проекты и выделили соответствующие земельные участки.

За первые полгода город посетили 4,1 миллиона гостей. Половина из них российские, половина — иностранные туристы. Турпоток в этом году выйдет за 7 миллионов и приблизится к 7,5 миллиона. Конечно, 7 миллионов туристов для Петербурга — отнюдь не предел. Наш город должен ориентироваться на 12-14 миллионов, это хороший европейский уровень. На чемпионат мира по футболу ожидаем порядка 400 тысяч болельщиков. По оценкам экспертов, после таких мероприятий город может со следующего года после чемпионата мира прирасти по туризму на миллион человек.

Приятно, что этом году Санкт-Петербург получил два туристических "Оскара": как лучшее мировое городское направление и как лучшее культурное направление. Важно, что мы вошли в шорт-лист среди претендентов на лучшее направление делового туризма, а в России даже признаны лучшими в этом сегменте. Большая победа Петербурга — решение о проведении у нас в 2019 году Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН. Я специально летал для этого в Китай, это действительно важно, потому что деловой туризм и конгрессно-выставочная деятельность помогут Петербургу снизить влияние фактора сезонности на туристическую отрасль. Генассамблея — это шесть тысяч руководителей отрасли со всего мира. Она даст мощный толчок развитию всей индустрии туризма и увеличению его вклада в экономику города.

Идея туристического сбора, в принципе, мне импонирует. У нас огромное количество памятников, и в первую очередь туристы как раз на них едут посмотреть. Их надо реставрировать, а на эти цели денег никогда много не бывает. Так что мы готовы войти в число пилотных регионов, которые будут заниматься реализацией федерального закона в части туристического сбора. Сроки зависят от федеральных решений. Но в любом случае будем начинать с очень необременительной суммы, чтобы не отпугивать гостей. И обязательно подумаем, что им дать взамен, как компенсировать туристу этот сбор. Работа предстоит серьезная, но, мне кажется, рациональное зерно в этом есть.

— А ответ по возможности введения электронных виз город получил?

— Мы все наши предложения и заявки направили, сейчас идет серьезная проработка этого вопроса, в том числе и с точки зрения безопасности. Пока решения нет ни по электронным визам, ни по 72 часам без визы для авиапассажиров. Мы свои усилия решили сосредоточить на том, что зависит от нас самих. Стараемся расширить географию контактов аэропорта Пулково с другими регионами России и странами мира, а также увеличить количество регулярных рейсов. Приглашаем в Петербург зарубежные авиакомпании, некоторые уже проявили интерес, в том числе и лоукостеры. Мы готовы рассматривать новые предложения.

— Вы уже упомянули одно из достижений ПМЭФ — Восточный скоростной радиус. Есть ли уже понимание по концессионерам, когда будет подписано конкретное соглашение о реализации?

— Как вы знаете, этот проект поддержал президент России, так что с его реализацией проблем не предвидится. Мы для удобства разбиваем стройку на три участка: от ЗСД до Витебского проспекта, от Витебского до Союзного проспекта и от Союзного проспекта до улицы Коммуны. По первым двум уже готовятся документы по планировке территории. Завершить эту работу планируем в первом квартале 2018 года. Готовится конкурс на разработку документации по третьему этапу. Госконтракт планируем заключить буквально на днях, еще до Нового года, разработку документации завершить в IV квартале будущего года.

Третий этап на правому берегу Невы — самый сложный. В рамках общественных слушаний жители комплекса "Ладожский парк" категорически отказались, чтобы рядом с ним проходила эта трасса. Поэтому сейчас есть два варианта. Первый — обойти с севера Исправительно-трудовую колонию №7. Второй — построить эстакаду прямо над территорией колонии. Мы сейчас в процессе переговоров с Федеральной службой исполнения наказаний. Надеюсь, решение мы найдем, просто надо немного больше времени.

Два банка сразу проявили желание, еще как минимум три российских банка и пара иностранных также проявляют интерес к этому проекту. Так что в перспективе они могут создать консорциум.

— А может быть так, что каждый участок будет делать отдельная структура или инвестор?

— Теоретически это возможно, хотя в России, насколько мне известно, не было ГЧП с такой моделью. Нет такого опыта. Финансирование предпроектных и подготовительных работ идет целевым назначением из городского бюджета, а строить магистраль мы планируем, конечно, по схеме ГЧП. Инвестор будет определен по итогам открытого конкурса. Думаю, что до конца следующего года будет объявлен конкурс на все три участка. Если имеющиеся сейчас вопросы сумеем решить оперативно, приступить к строительству можно в 2019 году. Я надеюсь, Восточную магистраль мы построим быстрее, чем ЗСД, потому что уже есть опыт, наработаны соответствующие технологии.

— Продолжая тему крупных проектов — каковы перспективы открытого метро, которое еще называют кольцевой железной дорогой? © РИА Новости / Павел Лисицын Перейти в фотобанк Железные дороги уходят в сеть: билет в пару кликов и грузовой Uber

— Это заманчивый проект, в Москве он эффективен и очень востребован. Протяженность путей, кстати, у нас примерно одинаковая. В столице 54 километра кольцо, а у нас полукольцо — порядка 53 километров. Москве строительство МЦК обошлось примерно в 140 миллиардов рублей в ценах 2011 года, из которых половину средств выделил федеральный бюджет через финансирование РЖД. При этом у них изначально железнодорожное кольцо почти везде было двухпутным, у нас, к сожалению, в основном однопутка. Вторая и, наверное, самая сложная проблема — загруженность наших внутренних железных дорог грузовыми перевозками. Особенно на юге в районе морского порта. А перенести порт в другое место — дело не быстрое и тоже очень затратное. Еще проблема — пересечение железнодорожных путей с улично-дорожной сетью. В Москве практически везде были путепроводы еще с советских времен, а у нас много переездов. Если строить вместо них путепроводы — это сразу удорожание проекта.

В общем, проект железнодорожного полукольца имеет право на жизнь, но реализуем он только в долгосрочной перспективе. Как вы знаете, сейчас мы серьезно прорабатываем вопрос строительства кольцевой линии метро. Минувшим летом я поддержал вариант так называемого Большого кольца метрополитена протяженностью 40 километров, уже начались кое-какие предпроектные изыскания. Если это будут сопоставимые суммы, мы лучше в метро пойдем. Метро городу необходимо. А вопрос железнодорожного полукольца нам еще предстоит серьезно проработать, в том числе в рамках подготовки нового генерального плана развития Санкт-Петербурга.

— Есть другой проект, который имеет более определенные очертания, — трамвай "Чижик". Когда он будет реализован и горожане смогут поехать на первом частном трамвае? И будет ли оштрафован концессионер за срыв сроков реализации? © РИА Новости / Александр Гальперин Перейти в фотобанк Первый частный трамвай "Чижик" выйдет на маршрут в Петербурге в конце года

— Это новый для города и для страны проект. Никто еще такого не делал. Думаю, что нельзя здесь винить только концессионера, есть определенная доля недоработки и наших городских структур. Мы несколько задержали передачу земельных участков в самом начале этого процесса и оформление документов. Концессионер, конечно, не сильно спешил, менял проект. Сейчас самое главное — к концу первого квартала 2018 года запустить этот трамвай, чтоб он повысил транспортную доступность на правом берегу Невы. Все вопросы по возможным претензиям, в том числе возможному пересмотру финансовых механизмов с компенсацией, мы оставим до того момента, когда все будет построено. Спокойно проведем экспертизу и все посчитаем. Для города ведь тоже важно, чтоб проект заработал. За его реализацией внимательно смотрят инвесторы, которых мы рассчитываем привлечь к проектам легкорельсового трамвая в других районах города. В частности, на юго-западе, в Колпинском и Пушкинском районах.

— Еще один ожидаемый проект — Конюшенное ведомство. Когда будет выбран окончательный вариант реконструкции объекта и когда там начнутся работы?

— Как вы знаете, там есть два основных проекта, одобренных Советом по градостроительству и Советом по культурному наследию. Компания "Тандем Истейт" планирует порядка 2 миллиардов рублей вложить и создать общественное пространство. У компании "Старт Девелопмент" более 6 миллиардов рублей на проект с воссозданием двух корпусов внутри и подземной парковкой под площадью. Пока не кончится чемпионат мира по футболу, на Конюшенной площади будет работать фан-зона, никаких работ на объекте проводить нельзя. С учетом этого мы договорились, что сразу после чемпионата определимся по конкретному проекту и разрешим приступать. До того в Конюшенном ведомстве возможны только первоочередные противоаварийные работы, на которые город выделил порядка 260 миллионов рублей. Это замена кровли, гидроизоляция, ремонт набережной реки Мойки. На время ЧМ Конюшенное ведомство закроем баннерами.

— Когда начнется строительство нового Музея истории блокады? Сколько потребуется средств и когда он откроется для посетителей? Что будет с действующим музеем?

— Сейчас готовится проектная документация. В начале следующего года планируем провести соответствующие конкурсные процедуры. Дальше все зависит от строителей, но надеюсь, что в конце 2019 — начале 2020 года музей откроем. Как вы знаете, мы провели международный конкурс, выставку проектов посетили порядка четырех тысяч человек, включая блокадников. Победитель — проект "Студии 44" — довольно симпатичный, на мой взгляд. Но самое главное там — содержание. Мы должны сделать музей, который бы подчеркивал уникальность блокадного подвига ленинградцев. Ведь мир не знал ничего подобного.

Что касается действующего музея в Соляном переулке, то мы планируем начать его капитальный ремонт и реставрацию. К 75-летию полного освобождения от фашистской блокады в 2019 году он должен быть в надлежащем состоянии, чтобы мы могли проводить там праздничные мероприятия.

— Как дальше будет разделяться функционал двух музеев? Сколько будет стоить строительство нового? © РИА Новости / Павел Лисицын Перейти в фотобанк В Петербурге открыли мультимедийный парк "Россия - моя история"

— Когда развернем экспозицию на берегу Невы, в старом сделаем своего рода "музей музея". Экспозицию, посвященную во многом трагической судьбе самого музея, масштабную библиотеку. В новом комплексе будет интерактив, но не сплошной. Мы серьезно над этим работаем, чтобы это был уникальный музей, но с современными элементами. Сегодня это привлекает молодежь, а мы его и делаем для новых поколений. На реконструкцию старого музея выделили порядка 200 миллионов рублей. Стоимость нового музея на данный момент, когда окончательно не готовы документы и нет результатов госэкспертизы, по предварительным оценкам оценивается в 1,5-2 миллиарда рублей. С учетом благоустройства прилегающей территории и создания парка средств может потребоваться больше. Не исключаю, что будет и федеральное финансирование, поскольку были предварительные переговоры с министерством культуры. И президент России идею тоже поддержал.

— В следующем году исполнится 75 лет со дня прорыва блокады. Как город отметит эту дату? Получат ли блокадники выплаты?

— Конечно, вместе с блокадниками и нашими соседями из Ленинградской области мы будем отмечать 75 лет прорыва блокады. Запланирована большая программа, мы примем участие в торжественных мероприятиях на Невском пятачке в Ленинградской области. Но главные городские мероприятия приурочены все-таки к 27 января. Как говорят сами блокадники, для них главный праздник — День полного освобождения города от блокады. По их словам, прорыв означал, что голод кончился. А освобождение — это была наша, ленинградская, победа. Поэтому в 2018 году дополнительных выплат не планируем. А в 2019-м, на 75-летие полного освобождения, будут и выплаты, и масштабные городские торжества.

— Продолжая тему строительства объектов, расскажите про проект океанариума. Не все согласны с размещением в парке Интернационалистов, возможно ли его изменить? На каком этапе сам проект и когда будет подписано инвестиционное соглашение?

— Во-первых, участок прилегает к парку Интернационалистов, в состав парка он никогда не входил. Во-вторых, постановлением правительства проект будет реализован на этом участке. Вариант с переносом в том же Фрунзенском районе на Балканскую улицу невозможен, так как еще в 2009 году пятно, которое предлагают в качестве альтернативного, было зарезервировано под строительство спортивных объектов. В частности — для резервного стадиона ФК "Зенит". "Зенит" от него не отказывается, да и функциональное назначение не соответствует океанариуму.

Сейчас проект океанариума проходит согласование, в том числе по архитектурно-планировочному решению, высотным параметрам и так далее. Проект достаточно интересный: на пяти этажах, помимо океанариума, разместятся центр изучения океана, центр терапии различных заболеваний, в том числе и детских, большой бассейн для представлений с крупными морскими млекопитающими, а также сопутствующая инфраструктура: галереи, торговые площади, общепит, игровые площадки и подземный паркинг. Я специально ездил смотреть аналогичный объект инвестора на ВДНХ в Москве. Получилось очень интересно, однако проект себя не окупает, поэтому они и предложили некритично расширить проект в Петербурге. Я думаю, что коль скоро речь идет о самом крупном океанариуме на севере Европы, можно пойти навстречу инвесторам.

— Каковы перспективы переезда исполнительных органов власти в деловой квартал "Невская Ратуша"? Когда начнется переезд? Есть ли уже конкретные планы по использованию освобождаемых площадей?

— Планируем начать переезд в первом квартале следующего года. Сейчас идет подготовка, оснащение помещений средствами связи, мебелью. Туда отправятся порядка 15 комитетов и пяти наших госучреждений. Здания, которые будут освобождаться после переезда, будем использовать для государственных нужд — дополнительные площади требуются Счетной палате, Законодательному собранию. А самые интересные для инвесторов будем реализовывать. Освободится целый ряд объектов в центре города, за которые город сможет получить хорошие деньги, а также привлечь инвесторов для развития городской инфраструктуры, особенно туристической. Создание гостиниц, в том числе первоклассных, в центре Петербурга считаю одной из приоритетных наших задач. Возможно, в перспективе освободившиеся помещения могли бы занять региональные штаб-квартиры крупных международных компаний. Их представители с большим интересом приезжают в город на ПМЭФ, восхищаются Петербургом и порой задумываются о приобретении зданий.

— Насколько город готов к чемпионату мира по футболу? © РИА Новости / Руслан Кривобок Перейти в фотобанк Стоимость транспортной инфраструктуры Петербурга к ЧМ-2018 - около 1 млрд евро

— Основную работу мы выполнили в этом году, когда готовились к Кубку Конфедераций. Самое главное — построен стадион, лучший в стране и один из самых посещаемых не только в России, но и в Европе. В рамках программы подготовки к ЧМ-2018 открыта развязка на пересечении Пулковского шоссе с Дунайским проспектом, построен Яхтенный мост, раньше срока отремонтирован Тучков мост. В перспективе у нас реконструкция Песочной набережной, строительство набережной Макарова, мост через остров Серный. Весной откроются станции метро "Улица Савушкина" и "Новокрестовская". Строится четыре тренировочных площадки для сборных команд с естественным покрытием и соответствующей инфраструктурой. Сомнений, что мы их вовремя введем, нет никаких. После чемпионата на них будут тренироваться и играть в футбол детско-юношеские команды Петербурга. В пару к каждой тренировочной площадке определена гостиница. В одной из них остановится сборная Англии — она выбрала наш город в качестве своей опорной базы и отсюда будет летать на все игры.

Вопросами размещения команд занимаются оргкомитет и ФИФА. Наша задача — обеспечить фан-зону на Конюшенной площади, гостиничную и транспортную инфраструктуру. Мест в гостиницах у нас больше, чем требуется, 39 тысяч номеров прошли аккредитацию. Город закупит в общей сложности 300 вагонов метро, а также автобусы повышенной вместимости для перевозки болельщиков. В общественном транспорте болельщики, как и волонтеры, будут ездить бесплатно. Кстати, волонтеров в городе во время чемпионата будет работать порядка двух тысяч. Поддерживать порядок на улицах коллегам из правоохранительных органов помогут народные дружинники и сотрудники негосударственных охранных предприятий. Сомнений в готовности Санкт-Петербурга к чемпионату у меня сегодня нет, все главные вопросы отработаны.

— В Петербург приедут играть сборные Аргентины и Бразилии. Хотите ли посетить матчи с их участием? Какие сборные хотели бы видеть в финале?

— Конечно, в финале хотел бы видеть Россию. Что касается Бразилии и Аргентины, то для меня, как и для большинства петербургских болельщиков, это, наверное, единственная возможность увидеть эти команды живьем в матчах такого уровня. Если рабочий график позволит, с удовольствием пойду на стадион посмотреть на две сильнейшие сборные мира.

— Как вы относитесь к возвращению в Петербурге дореволюционных названий? Нужно ли переименовывать Советские улицы в Рождественские?

— Я считаю, возвращать надо те названия, которые живы в народной памяти, связаны с образом Санкт-Петербурга. К примеру, Советские улицы носили название Рождественских лет 130, и такой шаг оправдан. А вот самые первые, изначальные названия этих улиц не прижились. Их сейчас помнят только краеведы, зачем же к ним возвращаться? По площади Восстания, я считаю, топонимическая комиссия правильно не стала принимать решение о переименовании. Место ассоциируется с революцией, это историческое событие мирового уровня. Плюс там есть архитектурный памятник советских времен — станция метро "Площадь Восстания".

Речь не идет о стирании карты памяти о советской эпохе, как это делают сейчас наши соседи, снося памятники всем подряд. В Петербурге и пригородах сейчас порядка 40 улиц, переулков, проспектов с топонимом "советский". Плюс Советский канал и Советский мост. У нас еще очень много останется улиц Ленина, Коммунистических и так далее. Другой миф — о затратах на переименование. По российским законам вносить изменения в документы граждан не обязательно, если только люди сами этого не захотят. Кстати, сделать это можно через МФЦ. Основные расходы — установка номерных знаков на дома и дорожных указателей. А они и так периодически обновляются в плановом порядке. Внесение топонимических изменений в электронные ресурсы финансовых затрат вообще не требует.

В переименовании Свердловской набережной, к которой Свердлов никакого отношения не имел, тоже нет никакого отрицания истории. Там находилось станкостроительное объединение его имени, но сам Яков Михайлович, насколько я помню, там у станка не стоял. Сейчас оформляются документы о переименовании ее в Полюстровскую набережную. Кстати, попросил об этом человек, который сам там живет. Это название подходит для места, откуда начинали брать минеральную воду "Полюстрово". Решение правительством города еще не принято, но документы готовятся, я готов это поддержать. Думаю, документ подпишем в ближайшем будущем.

— В Петербурге будет создано подразделение по реализации федеральной программы по развитию Арктики, что это будет за структура. Чем именно будет заниматься вице-губернатор Михаил Кучерявый и почему данной теме уделяется в нашем городе такое внимание?

— Руководством страны и лично президентом России Владимиром Путиным поставлены серьезные задачи по освоению Арктики. На наших глазах тема приобретает глобальный характер. Вы видите, как активизировались норвежцы, канадцы, американцы и даже такие вроде бы несеверные страны, как Китай. Во-первых, в Арктике сосредоточены углеводороды, которые необходимы для развития китайской экономики. А во-вторых, наши китайские друзья заинтересованы в скорейшем освоении Северного морского пути как круглогодичного маршрута из Азии в Европу, так как он в три раза короче сегодняшних.

На федеральном уровне пока не принято решение, какая структура будет непосредственно руководить всеми вопросами освоения Арктики. Но я с первого дня своей работы губернатором говорил, что Петербург должен проявить инициативу и возглавить арктический кластер. Наш город связан с Арктикой исторически, мы — признанный центр изучения полярных широт. Отсюда отправлялись научные экспедиции к Северному и Южному полюсам. Кроме того, у нас более ста предприятий и научных учреждений сегодня реально работают по арктической тематике.

Исходя из долгосрочных интересов государства, мы решили создать при правительстве Петербурга такую структуру, которая начнет на своем уровне заниматься координацией вопросов по освоению Арктики. Чтобы опыт, наработанный на уровне нашего региона, был востребован. Мы готовы им делиться и хотим интегрировать наши предприятия в процесс освоения Арктики, сделать так, чтобы научно-технический потенциал Петербурга использовался максимально эффективно.

— Насколько сложно работать главой города в условиях, когда чуть ли не каждый месяц появляются слухи о вашей отставке?

— На слухи и сплетни я давно внимания не обращаю. Когда я работал полномочным представителем президента в ЦФО, меня тоже раз в месяц куда-нибудь отправляли. Я человек спокойный, и разного рода болтовня не способна вывести меня из равновесия. Мне важно, каких результатов добивается город и как сами жители реагируют на то, что происходит в Санкт-Петербурге.

Мы регулярно заказываем социологические опросы. Это не та социология, где один человек может проголосовать и сто, и тысячу раз, как на некоторых сайтах. Это серьезные научные исследования с репрезентативной выборкой. Они охватывают большую аудиторию, разные возрастные, социальные, профессиональные группы. Мы работаем с настоящими учеными-социологами, которые изучают общественное мнение в Петербурге с 1994 года. Их методы и результаты проверены временем. Так вот, по результатам августовских опросов 2017 года более 60 процентов петербуржцев считают, что дела "идут хорошо" и что все "более-менее нормально". Когда в 2014 году я принимал для себя решение идти на губернаторские выборы, эта цифра колебалась возле отметки 50 процентов. То есть за три с лишним года произошел рост на 10 процентов. Мне кажется, это позитивный результат. Значит, правительство города и человек, который его возглавляет, работают неплохо.

Что еще интересно, в ходе того же августовского опроса лишь 3,8 процента респондентов признались, что "терпеть все это больше нет сил". Настолько низкого уровня негатива не было в Петербурге ни разу за весь постсоветский период. Для сравнения, в 2012 году так ответили 7,1 процента опрошенных, в 2014 году — 5 процентов. В самом благополучном из докризисных 2008 году было 7,3 процента. Вот какие в реальности настроения у горожан. Так что и с этой стороны дела в Петербурге обстоят совсем неплохо.

— И традиционный вопрос в конце года: как и где вы будете отмечать Новый год? Что подарите близким, а что сами хотите получить в подарок?

— У меня немного времени для того, чтобы ходить по магазинам, да и сложно это сделать. Сейчас люди меня часто стали узнавать. Близким я обычно дарю какие-нибудь интересные, смешные сувениры. Как правило, угадываю. Раньше у меня всегда получалось выбрать что-то подобное. Вот с внуками проблем точно не будет — они любят игрушечные машинки.

Сам я человек неприхотливый. Лучший подарок, который мне могут сделать родные и близкие, это их любовь, улыбки. Это, пожалуй, самое главное. Отмечать Новый год собираюсь как обычно — в кругу семьи, за праздничным столом с традиционным набором блюд.