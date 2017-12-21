В Петербурге готовы рассмотреть введение туристического сбора

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек — РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга готовы рассмотреть возможность взимания туристического сбора, сообщил губернатор города Георгий Полтавченко в интервью ведущим информагентствам России.

"Идея туристического сбора, в принципе, мне импонирует. У нас огромное количество памятников, и в первую очередь туристы как раз на них едут посмотреть. Их надо реставрировать, а на эти цели денег никогда много не бывает. Так что мы готовы войти в число пилотных регионов, которые будут заниматься реализацией федерального закона в части туристического сбора. Сроки зависят от федеральных решений", — сказал Полтавченко.

По словам губернатора, предполагается, что сумма сбора будет необременительной для туристов.

"В любом случае, будем начинать с очень необременительной суммы, чтобы не отпугивать гостей. И обязательно подумаем, что им дать взамен, как компенсировать туристу этот сбор. Работа предстоит серьезная, но мне кажется, рациональное зерно в этом есть", — отметил Полтавченко.

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