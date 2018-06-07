Роскосмос: спутниковая система "Сфера" станет развитием проекта "Эфир"

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Представленный президентом проект глобальной спутниковой системы "Сфера" является доработанной версией ранее анонсированного Роскосмосом проекта системы связи "Эфир", пояснил РИА Новости исполнительный директор Роскосмоса по развитию бизнеса и коммерциализации Антон Жиганов.
"Мы доработали проект (спутниковой системы связи "Эфир" — ред.) и представили его госкорпорации "Роскосмос" и руководству страны с дополнительными сервисами и функциями. "Сфера" — это более глобальная программа и система", — пояснил он.
Ранее, напомнил Жиганов, Роскосмос представил проект новой российской спутниковой системы глобальной связи "Эфир" для получения общественного отклика и обсуждения в экспертном сообществе.
"Это был внутренний проект компании "Российские космические системы" (входит в Роскосмос — ред.), и мы осознанно презентовали его для предложений со стороны специалистов рынка и телеком-компаний. После презентации мы получили мощную поддержку от отраслевых экспертов, министерства связи, "Ростелекома", провайдеров услуг наземной мобильной связи и других участников рынка. Они продемонстрировали живой интерес к реализации нашего проекта и дали массу деловых рекомендаций", — рассказал Жиганов.
На сегодняшний день российская орбитальная группировка гражданских и военных аппаратов насчитывает 143 спутника.