РЖД обсуждают с производителями беспилотные поезда

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. РЖД обсуждают технологию беспилотных поездов с "Уральскими локомотивами" (совместное предприятие группы "Синара" и немецкого концерна Siemens) и "Трансмашхолдингом" и считают оптимальным использовать ее в городе, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор РЖД Олег Белозеров.

"Мы обсуждали технологию беспилотных поездов с "Уральскими локомотивами" и "Трансмашхолдингом". Сейчас анализируем, где ее можно быстрее применить. С нашей точки зрения, оптимальнее всего это можно сделать в городских условиях, поскольку в случае неполадок в городе их можно оперативно устранить, в отличие от, скажем, Транссиба", — рассказал Белозеров в преддверии Петербургского международного экономического форума.

Он отметил, что компания активно занимается этим направлением. Глава РЖД напомнил, что НИИАС совместно с Siemens на станции Лужская реализовали проект по беспилотному управлению грузовыми локомотивами.

"Человек там практически не присутствует, управляет автоматика. Нам нужно идти дальше", — отметил Белозеров.

Топ-менеджер добавил, что профессия машиниста с развитием беспилотных технологий трансформируется в профессию оператора.

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