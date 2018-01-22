Дуров предостерег от покупки мошеннических токенов "грам"

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров предостерег подписчиков от покупки мошеннических токенов "грам" и призвал сообщать о любых подобных предложениях в специально созданный Telegram-канал.
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В четверг газета "Ведомости" написала, что мессенджер Telegram собирается привлечь на предварительном ICO (initial coin offering – первичное размещение криптовалюты) 850 миллионов долларов. По информации источников издания, книга заявок на предварительное ICO переподписана настолько, что руководство Telegram отказывается от некоторых инвестиционных предложений, в том числе от денег из России. Минимальное вложение от инвесторов, которое Telegram готов рассмотреть, составляет 20 миллионов долларов, а якорным инвесторам Telegram предлагает вкладывать не менее 50 миллионов долларов.
По сообщениям ряда СМИ, которые ссылаются на документ под названием white paper (предположительно, официальный технический документ, описывающий будущее ICO), Telegram планирует развивать блокчейн-платформу – Telegram Open Network (TON) — c собственной криптовалютой. Создатели этой платформы сравнивают свой проект с распределенным суперкомпьютером и системой денежных переводов. В новой, децентрализованной экономике она может конкурировать с Visa и Mastercard, гласит документ. Привлеченные с помощью ICO средства, сказано в white paper, также пойдут на закупку оборудования и развитие сопутствующих TON технологий.
При этом официального сообщения от самого Павла Дурова относительно планов по созданию криптовалюты и внедрению ее в работу мессенджера еще не было. Бизнесмен продолжает активно разоблачать фейковые сайты, которые посвящены проекту и используют схожий с официальным Telegram дизайн.