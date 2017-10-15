Гостям фестиваля молодежи показали станцию зарядки гаджетов в виде мяча

СОЧИ, 15 окт — РИА Новости. Представители Чувашии представили гостям XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который сейчас проходит в Сочи, станцию беспроводной зарядки для мобильных устройств в форме футбольного мяча.

В рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), который начался в Сочи, Чувашская Республика представила на своем стенде станцию беспроводной зарядки для мобильных устройств Synergy, чей образ — футбольный мяч — вдохновлен грядущим чемпионатом мира по футболу 2018 года.

"В Чувашской Республике нет особых природных драгоценностей, главное наше богатство — талантливая молодежь, которая создает инновационные продукты. Один из них мы и привезли на Всемирный фестиваль молодежи и студентов, символичный чемпионату мира 2018 года — станция беспроводной зарядки. Это наши молодые и талантливые ученые превратили свою идею в реальный тренд. Гость нашего стенда — первый заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ Александр Жуков — уже зарядил на станции свой телефон", — рассказал РИА Новости глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев.

Всего на фестиваль в Сочи, добавил глава региона, из Чувашии приехали 125 участников и 60 волонтеров. Для ребят XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов является историческим событием, поэтому все они счастливы находиться здесь, подчеркнул Игнатьев.

Открытие Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. Прямая трансляция >>