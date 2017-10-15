Торжественная церемония открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов проходит в Ледовом дворце "Большой" в Сочи. Россия уже в третий раз становится хозяйкой фестиваля. В этом году основные мероприятия пройдут в Олимпийском парке Сочи и соберут около 20 тысяч молодых людей из более чем 180 стран мира — лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.