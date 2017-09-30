"Раскололся надвое": Apple проверяет проблему с новым iPhone

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Американская корпорация Apple выясняет причины отделения экрана iPhone 8 Plus от корпуса, сообщает Washington Post.
Сообщения о проблемах с новыми смартфонами ранее появились в Twitter. Так, пользователь Магокоро выложил фото, на которых видно, что передняя часть iPhone 8 Plus отделилась от корпуса еще до открытия коробки.
届いたiPhone8plus、開けたら既に膨らんでた pic.twitter.com/eX3XprSzqv— まごころ (@Magokoro0511) 24 сентября 2017 г.
Пользователь отметил, что на следующий день экран еще сильнее оторвался от смартфона.
iPhoneが昨日より膨らんでる。— まごころ (@Magokoro0511) 25 сентября 2017 г.
Apple、早く回収しにきて！ pic.twitter.com/sRx6orgxi6
В Apple подтвердили, что знают об этой проблеме и намерены ее решить.
Ранее также стало известно о некорректной работе функции Face ID, которая может перепутать владельца телефона, если он младше 13 лет. Сбой функции произошел и на самой презентации новых моделей iPhone.