"Раскололся надвое": Apple проверяет проблему с новым iPhone

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Американская корпорация Apple выясняет причины отделения экрана iPhone 8 Plus от корпуса, сообщает Washington Post.

Сообщения о проблемах с новыми смартфонами ранее появились в Twitter. Так, пользователь Магокоро выложил фото, на которых видно, что передняя часть iPhone 8 Plus отделилась от корпуса еще до открытия коробки.

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Пользователь отметил, что на следующий день экран еще сильнее оторвался от смартфона.

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Аналогичные проблемы возникли и у жительницы Тайваня: экран отделился от смартфона после того, как она поставила телефон на зарядку. По предварительным данным, в обоих случаях причиной поломки стала разбухшая батарея.

В Apple подтвердили, что знают об этой проблеме и намерены ее решить.

Ранее также стало известно о некорректной работе функции Face ID, которая может перепутать владельца телефона, если он младше 13 лет. Сбой функции произошел и на самой презентации новых моделей iPhone.