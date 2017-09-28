Apple раскрыла серьезный недостаток IPhone X

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Функция распознавания лица в IPhone X может работать некорректно, если устройством пользуются дети, говорится в руководстве к FaceID на сайте Apple.

Система идентификации может перепутать владельца телефона, если он моложе 13 лет. Это связано с тем, что у детей еще недостаточно сформированы черты лица и датчики IPhone X их не считывают.

Риск ошибочной разблокировки высок, если у хозяина гаджета есть брат или сестра-близнец. В таких случаях компания рекомендует пользоваться обычным PIN-кодом или паролем.

В руководстве при этом подчеркивается, что в большинстве случаев функция FaceID работает более точно, чем разблокировка по отпечатку пальца. Как отмечают в Apple, вероятность ошибки составляет 1:1000000.