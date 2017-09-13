Во время презентации iPhone X не сработала функция распознавания лица

ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. Функция Face ID, распознающая лицо владельца в новом смартфоне iPhone от компании Apple, подвела создателей прямо во время презентации новинок компании.

На прошедшей в зале "Steve Jobs Theater" в Apple Park конференции были представлены iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X. Последняя новинка, новейший смартфон iPhone X, которая, как заявили в Apple, задаст тон новому поколению смартфонов, оснащена функцией Face ID, которая приходит на смену Touch ID, распознающей отпечаток пальца владельца.

Подробности новой технологии представлял вице-президент компании Крейг Федерини. Однако неожиданно для всех его презентация обернулась демонстрацией того, как iPhone X будет вести себя, если ему не удастся "распознать" владельца.

"Здесь iPhone X, разблокировать его также просто, как взглянуть на него", — сказал Федерини, однако, телефон его "не узнал". На видео-трансляции было видно, что на экране появилось предложение "ввести цифровой пароль, чтобы разблокировать Face ID".

"Попробуем еще раз…. Ого-го-го… перейдем к запасному (девайсу)", — сказал вице-президент компании и взял со столика другой аппарат, который разблокировался с первой попытки.

Как сообщили представители Applе на презентации, функция Face ID поддерживается фронтальной камерой TrueDepth с проектором точек, инфракрасной камерой и ИК-излучателем, а точность при распознавании лица обеспечивает процессор A11 Bionic. Новая функция используется как для разблокировки телефона, так и при использовании приложения Apple Pay, а также для создания Animoji.

Как рассказали в компании, Face ID проецирует лицо владельца более 30 000 невидимых точек, после чего изображение в инфракрасном спектре и точечная структурная карта пропускаются через нейронные сети для создания математической модели лица. Затем данные отправляются в модуль Secure Enclave, где выполняется проверка соответствия.

Как в свою очередь рассказал вице-президент компании Филип Шиллер, аппарат не просто будет запоминать внешность, но и анализировать строение лица, поэтому изменение прически, головной убор или наличие очков не помешают ему узнать настоящего владельца. Шиллер пообещал, что шанс быть взломанным для телефона с функцией Face ID составляет один из миллиона. Новая функция будет позволять открыть смартфон, только если владелец смотрит прямо на него.

Начало поставок новинки, стартовая цена которой составляет 999 долларов, запланировано на 3 ноября.