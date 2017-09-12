Apple представила новейший IPhone X

Презентация iPhone X в Купертино. 12 сентября 2017 года

Презентация iPhone X в Купертино. 12 сентября 2017 года

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Корпорация Apple представила IPhone X. Презентация состоялась в "подземном театре Стива Джобса" на территории Apple Park в долине Санта Клара, штат Калифорния.

Новый IPhone лишился фирменной кнопки Home и получил безрамочный OLED дисплей с разрешением 2436 на 1125 пикселей и диагональю 5,8 дюйма. Устройство оснастили двойной камерой с продвинутым "портретным режимом", новейшим процессором A11 и инновационным графическим чипом. Для связи с "внешним миром" используется порт Lightning. Как и предшественник, IPhone X лишен 3,5-миллиметрового разъема для наушников.

Для версии X в Apple разработали новую систему идентификации. Теперь разблокировка будет осуществляться посредством FaceID — фирменной технологии распознавания лиц. Смартфон также получил беспроводную зарядку AirPower.

Стоимость самой дешевой версии iPhone с объемом памяти 64 гигабайта будет начинаться от 999 долларов, заказать смартфон можно будет с 27 октября.

© REUTERS / Stephen Lam Презентация iPhone 8 и iPhone 8 Plus в Купертино. 12 сентября 2017 года © REUTERS / Stephen Lam Презентация iPhone 8 и iPhone 8 Plus в Купертино. 12 сентября 2017 года

Ранее во вторник в ходе презентации были представлены смартфоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Как сообщил вице-президент компании Филип Шиллер, новинка будет самой прочной и водо- и пыленепроницаемой за всю десятилетнюю историю смартфона, а также станет поддерживать функцию беспроводной зарядки.

Аппараты новой линейки оснастили процессором A11 и более совершенной, чем у его предшественников, начинкой для фото- и видеосъемки. Его стоимость будет начинаться от 699 долларов.