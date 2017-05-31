Кадры пуска крылатых ракет "Калибр" по позициям ИГ* из Средиземного моря

Фрегат "Адмирал Эссен" и подлодка "Краснодар" атаковали крылатыми ракетами "Калибр" объекты террористической группировки "Исламское государство"* в Сирии. Смотрите на видео кадры пуска ракет из акватории Средиземного моря.

Министерство обороны опубликовало кадры пуска четырех крылатых ракет "Калибр" с фрегата "Адмирал Эссен" и подлодки "Краснодар" по позициям террористической группировки ИГ* из акватории Средиземного моря.

Целями удара были укрытия на востоке от Пальмиры, в которых концентрировались боевики и тяжелая техника, переброшенные из Ракки. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал президента РФ Владимира Путина об успешных пусках сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Минобороны также сообщили, что командования США, Турции и Израиля были своевременно проинформированы о пусках Россией крылатых ракет "Калибр" по террористам в Сирии.

Пуски прошли из акватории в восточной части Средиземного моря, все четыре ракеты успешно поразили цели. При этом "Краснодар" выполнила пуски из подводного положения.

*террористическая группировка, запрещенная в России