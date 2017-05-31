Минобороны сообщило США, Турции и Израилю о пусках ракет по позициям ИГ*

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Командования США, Турции и Израиля были своевременно проинформированы о пусках Россией крылатых ракет "Калибр" по террористам в Сирии, сообщает Минобороны России.

Целями для поражения фрегатом "Адмирал Эссен" и подлодкой "Краснодар" ВМФ России стали укрытия в районе восточнее Пальмиры, где находилась тяжелая техника и скопления живой силы боевиков, переброшенных террористами из Ракки, отметили в Минобороны.

"Командования США, Турции и Израиля были своевременно проинформированы о пусках крылатых ракет по действующим каналам взаимодействия", — говорится в сообщении.

Успешное выполнение поставленной задачи подтвердило высокую боевую готовность сил ВМФ РФ, экипажей кораблей и подлодки, непосредственно задействованных в применении ракетного вооружения, добавили в Минобороны России.

"Российский Военно-морской флот продемонстрировал способность результативного нанесения ударов комплексами высокоточного оружия в кратчайший срок после получения приказа", — подчеркнули в Минобороны РФ.

* террористическая организация, запрещенная в России

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