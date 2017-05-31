Минобороны сообщило США, Турции и Израилю о пусках ракет по позициям ИГ*

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Командования США, Турции и Израиля были своевременно проинформированы о пусках Россией крылатых ракет "Калибр" по террористам в Сирии, сообщает Минобороны России.
"Командования США, Турции и Израиля были своевременно проинформированы о пусках крылатых ракет по действующим каналам взаимодействия", — говорится в сообщении.
"Российский Военно-морской флот продемонстрировал способность результативного нанесения ударов комплексами высокоточного оружия в кратчайший срок после получения приказа", — подчеркнули в Минобороны РФ.
* террористическая организация, запрещенная в России
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