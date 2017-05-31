Шойгу доложил Путину об успешных пусках ракет по целям ИГ* в Сирии

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник поздно вечером проинформировал президента РФ Владимира Путина об успешных пусках ракет "Калибр" по целям террористической группировки "Исламское государство"* в Сирии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Шойгу доложил Путину о серии успешных пусков ракет "Калибр", произведенных с подводной лодки из акватории Средиземного моря по целям ИГИЛ* на территории Сирии", — сказал он.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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