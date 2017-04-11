Сирийские солдаты накрыли огнем позиции террористов в Дейр-эз-Зоре. Кадры боя

Бойцы сирийской армии нанесли удары по боевикам "Исламского государства"* в городе Дейр-эз-Зор. По данным местных СМИ, в результате операции были уничтожены 14 террористов.

Военнослужащие 137-й бригады сирийской армии обстреляли позиции боевиков в Дейр-эз-Зоре. Как сообщило видеоагентство Ruptly со ссылкой на местные СМИ, в результате ударов армейских подразделений ликвидированы 14 террористов, выведены из строя принадлежавшие им минометы и пулеметы. Как сообщается, также был уничтожен штаб подразделения боевиков.

Город Дейр-эз-Зор на реке Евфрат, осажденный ИГ, является местом одного из самых ожесточенных противостояний военных и исламистов.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики из различных группировок.

По данным ООН, за время боевых действий погибли около 300 тысяч сирийцев.

*Террористическая организация, запрещенная в России