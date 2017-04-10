Армия Сирии нанесла удары по ИГ* в Дейр-эз-Зоре, 14 боевиков ликвидированы

ДАМАСК, 10 апр – РИА Новости. Сирийские военные нанесли удары по террористам "Исламского государства"* в городе Дейр-эз-Зор на востоке страны, а также "Джебхат ан-Нусры"* на юге, сообщил спутниковый канал сирийского телевидения.

"Военный источник заявил, что в провинции Дейр-эз-Зор вблизи аэродрома и в районе базирования 137-го полка, а также в городе Дейр-эз-Зор армейские подразделения нанесли удары по позициям ИГ. Уничтожены 14 террористов, разгромлена их военная техника", — говорится в сообщении телеканала.

Город Дейр-эз-Зор на реке Евфрат, осажденный ИГ, является местом одного из самых ожесточенных противостояний военных и исламистов.

Кроме того, на юге страны в городе Дераа в районе Аль-Баляд и в квартале Аль-Карак армейские подразделения разгромили позиции террористов "Джебхат ан-Нусры", отмечает телеканал. Также сообщается, что в квартале Аль-Маншиа армейское подразделение отразило атаки террористов на военные объекты, нападавшие понесли потери.

"Военный источник заявил также, что на востоке провинции Дераа в районе Аль-Гари Аль-Гарбия была полностью уничтожена группа террористов "Джебхат ан-Нусры" из восьми человек", — добавил спутниковый канал сирийского телевидения.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.