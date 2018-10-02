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Война в Сирии
Война в Сирии

Шойгу отчитался о поставке С-300 в Сирию

(обновлено: 23:45 02.10.2018)
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© Министерство обороны РФПерейти в фотобанкУчения с участием дивизиона ЗРК С-300 Фаворит. Архивное фотоУчения с участием дивизиона ЗРК С-300 Фаворит. Архивное фото
© Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Россия в рамках поставки системы С-300 передала Сирии 49 единиц техники, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами Совбеза.

Зенитно-ракетная система С-300 ПМУ «Фаворит» в действии
© РИА Новости / Андрей Станавов
В коалиции США прокомментировали поставку С-300 в Сирию

Министр подчеркнул, что усиление сирийских систем ПВО направлено в первую очередь на то, чтобы защитить российских военнослужащих. По его словам, поставка комплекса С-300 Дамаску завершена.

"Это включает в себя 49 единиц техники: локаторы подсветки, естественно, основные системы определения, машины управления и четыре пусковые установки", — пояснил Шойгу.

Теперь предстоит закончить работу по установлению единой системы управления ПВО в Сирии, добавил глава Минобороны. Он отметил, что это будет сделано к 20 октября.

Здание министерства иностранных дел России в Москве, архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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В МИД рассказали, какой реакции ждут от Израиля по сбитому Ил-20
Шойгу подчеркнул, что завершен отбор необходимого персонала для работы на С-300. Специалисты уже приступили к обучению сирийских военных. На это уйдет около трех месяцев.

Глава Минобороны также рассказал, что Россия усилила средства радиоэлектронной борьбы в арабской республике.  Он подчеркнул, что в систему РЭБ добавили новое оборудование.

"В результате сегодня мы контролируем ближнюю зону до 50 километров и дальнюю зону — основное направление, с которого происходили заходы на сирийскую территорию — контролируем на 200 километров", — сообщил министр.

С-300 изменят психологию войны

Как рассказал полковник в отставке Виктор Баранец в эфире радио Sputnik, ситуация в регионе после поставок Дамаску С-300 изменится.

Зенитные ракетные комплексы С-300 Фаворит
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Военный эксперт: в Израиле понимают – с С-300 в Сирии "шутки плохи"
"Появление С-300 <…> существенно меняет психологию войны, которая там происходит. Потому что С-300 – это достаточно современное оружие. И, безусловно, израильское руководство понимает, что тут шутки плохи", — пояснил эксперт.

По его мнению,  главное – как себя поведут израильские власти. Баранец напомнил, что в тот же день, когда Шойгу объявил о поставках С-300 Дамаску, в Израиле заявили, что будут действовать так же как и раньше.

"Это фактически означает: как бомбили Сирию, так и будут бомбить", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что если Израиль по-прежнему чувствует покровительство Соединенных Штатов и дальше будет продолжать "авиационную деятельность" в небе над Сирией, последствия могут быть "серьезными".

Почему не С-400

Зенитные ракетные комплексы С-300 Фаворит. Архивное фото
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Эксперт: действия Израиля не способствуют деэскалации в Сирии
Доцент НИУ ВШЭ Дмитрий Офицеров-Бельский, в свою очередь, заявил в эфире радио Sputnik, что в поставках более современных С-400 сирийским войскам "нет необходимости".

"Поставка С-400 была бы демонстративным, избыточным показателем глубины связей между Россией и Сирией", — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что С-300 будет вполне достаточно, чтобы перекрыть воздушное там, где израильские самолеты ведут бомбардировки. Кроме того, эти системы позволят взять под контроль подлетную зону со стороны Средиземного моря. Этого хватит, чтобы обеспечить безопасность российских военнослужащих, уверен Офицеров-Бельский.

"Необходимости в более современных системах, пожалуй, и нет. Нужна деэскалация со всех сторон. Действия Израиля этому до сих пор никак не способствовали", – заключил он.

Трагедия Ил-20 и реакция России

Фрагмент инфографики, демонстрируемый на специальном брифинге министерства обороны России об обстоятельствах крушения Ил-20 ВКС России у побережья Сирии
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Мнение: слова спецпредставителя США об инциденте с Ил-20 – намек на рецидив
Российский самолет Ил-20 был сбит 17 сентября над Средиземным морем на подлете к авиабазе Хмеймим. Трагедия унесла жизни 15 военнослужащих. По информации Минобороны, российское воздушное судно случайно сбила ПВО Сирии, целью которой были четыре израильских истребителя F-16. Они наносили удары по объектам в Латакии и фактически прикрылись российским самолетом.

Минобороны назвало действия израильских пилотов враждебными и возложило ответственность за случившееся на Израиль.

Шойгу 24 сентября огласил меры по усилению безопасности российских военнослужащих.

В соответствии с поручением Путина, Москва решила оснастить командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, которые есть только у российской армии. Кроме того, Россия  будет осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, которая атакует объекты на территории Сирии. Москва также решила передать Дамаску систему С-300. Шойгу подчеркнул, что Россия в 2013 году по просьбе Израиля приостановила поставки комплексов Сирии, но сейчас ситуация изменилась, и не по вине Москвы.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия до и после начала боевых действий
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