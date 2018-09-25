Эксперт: действия Израиля не способствуют деэскалации в Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о росте "рисков в регионе" из-за поставки С-300 Сирии. Эксперт Дмитрий Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik рассказал, почему в Сирию поставляются именно эти комплексы.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, что готовящаяся передача Сирии зенитного ракетного комплекса С-300 увеличит "риски в регионе", сообщила пресс-служба главы правительства.

Нетаньяху также дал понять, что Израиль "продолжит защищать свою безопасность и интересы", имея, вероятно, в виду военные операции на территории Сирии.

Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что Москва предпримет целый комплекс мер для укрепления безопасности российских военнослужащих в Сирии после трагедии с Ил-20. Он рассказал, что по поручению президента ведомство усилит боевые возможности ПВО Сирии. В частности, Дамаску в течение двух недель передадут зенитно-ракетный комплекс С-300, который может перехватывать цели на дальности более 250 километров.

Министр напомнил, что в 2013 году Москва после просьбы Израиля остановила поставку в Сирию комплекса С-300, уже подготовленного к отправке, а "сирийские военнослужащие прошли соответствующую подготовку".

Эксперт-международник, доцент НИУ ВШЭ Дмитрий Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik объяснил, почему было принято решение о поставке именно этих систем, а не более современных С-400.

"Поставка С-400 была бы демонстративным, избыточным показателем глубины связей между Россией и Сирией. В этом нет необходимости. С-300 вполне достаточно, чтобы перекрыть небо там, где израильские самолеты ведут бомбардировки, а кроме того подлетную зону со стороны Средиземного моря. Этого достаточно, чтобы обеспечить безопасность российских войск. Необходимости в более современных системах, пожалуй, и нет. Нужна деэскалация со всех сторон. Действия Израиля этому до сих пор никак не способствовали", — сказал Дмитрий Офицеров-Бельский.

Российский самолет Ил-20 был сбит 17 сентября над Средиземным морем. В это время он возвращался на авиабазу Хмеймим в Сирии. Погибли 15 военнослужащих. По данным Минобороны, самолет был сбит ПВО Сирии, целью которой были четыре израильских истребителя F-16. Они наносили удары по объектам в Латакии.

Минобороны назвало действия израильских пилотов враждебными, так как они фактически прикрылись российским самолетом. Армия обороны Израиля отвергла версию российского министерства.

