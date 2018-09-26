Военный эксперт: в Израиле понимают – с С-300 в Сирии "шутки плохи"

В МИД Сирии оценили значимость российских комплексов С-300. В эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Баранец высказал мнение о том, изменит ли появление комплексов поведение израильской стороны.

Поставки Дамаску российских зенитно-ракетных комплексов С-300 заставят Израиль подумать, прежде чем снова наносить удары по территории Арабской республики, заявил китайскому агентству Синьхуа замглавы МИД Сирии Фейсал Мекдад.

На вопрос агентства, станет ли Израиль осуществлять новые атаки на Сирию после передачи ей С-300, Мекдад ответил: "Пусть Израиль попытается, и мы защитим себя, как и раньше".

Руководство Израиля во вторник,25 сентября, приказало вооруженным силам страны продолжать действия против иранских сил в Сирии. При этом должна сохраняться координация в области безопасности с коллегами из России, говорится в заявлении по итогам заседания ключевых министров израильского правительства.

Как заявил РИА Новости посол Лиги арабских государств (ЛАГ) в Москве Джабер Хабиб Джабер, если поставка российской ПВО С-300 Сирии будет использована для поддержки баланса сил между САР и Израилем, такое решение пойдет на пользу всем арабским странам.

"Если они (С-300 – ред.) будут использованы, чтобы поддерживать баланс между Сирией и Израилем, это будет лучше для всего арабского мира… Арабским странам нужно иметь преимущество для защиты своей безопасности. В арабском мире Россию считают надежным источником поставок", – сказал дипломат.

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, как изменится ситуация.

"Определенный резон в этом заявлении есть. Появление С-300 в регионе существенно меняет психологию войны, которая там происходит. Потому что С-300 – это достаточно современное оружие. И, безусловно, израильское руководство понимает, что тут шутки плохи. Но главное – как оно себя поведет. Посмотрите, в тот же день, когда министр обороны Сергей Шойгу объявил о поставках С-300 в сирийскую армию, в Израиле заявили, что как действовали, так и будут действовать. Это фактически означает: как бомбили Сирию, так и будут бомбить. Если Израиль по-прежнему чувствует покровительство США, если и дальше будет продолжать свою авиационную деятельность в Сирии, это может привести к серьезным последствиям", – сказал Виктор Баранец.

Министр обороны Сергей Шойгу 24 сентября огласил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20, ответственность за которое Россия возложила на Израиль.

По словам министра, в соответствии с поручением президента, Москва оснастит командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, которые есть только у ВС РФ, а также будет осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории, а самое главное – в течение двух недель передаст Сирии систему С-300. Министр отметил, что Россия в 2013 году по просьбе Израиля приостановила поставки С-300 Сирии, но сейчас ситуация изменилась, и не по вине РФ.