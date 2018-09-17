Турция продолжит борьбу с курдскими формированиями в Сирии, заявил Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 17 сентября 2018

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 17 сентября 2018

СОЧИ, 17 сен — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжит бороться с курдскими формированиями в Сирии, которые она воспринимает как угрозу своей безопасности.

По итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, на которых была достигнута договоренность по сирийской провинции Идлиб, Эрдоган отметил, что "территории, которые контролируются террористами, не ограничиваются только идлибской провинцией". Он отнес к террористическим "все организации, которые представляют угрозу нашей стране, это, прежде всего, отряды курдской самообороны (YPG)".

"Также считаем, что имеет большое значение, что необходимо освободить такие же территории от YPG", — заявил Эрдоган на пресс-конференции.