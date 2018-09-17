Договоренность с Россией предотвратит катастрофу в Идлибе, считает Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 17 сентября 2018

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 17 сентября 2018

СОЧИ, 17 сен — РИА Новости. Достигнутая Россией и Турцией договоренность по сирийской провинции Идлиб позволит избежать гуманитарной катастрофы в регионе, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи.

По итогам встречи Путин сообщил, что РФ и Турция договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в Сирии.

"Турция укрепит свои пункты в зоне деэскалации. В этом плане мы предотвратим гуманитарную катастрофу, которая могла возникнуть в результате боевых действий", — заявил Эрдоган.

Он отметил, что Турция с самого начала сирийского кризиса "делала все возможное", чтобы решить "идлибский вопрос ". По его словам, подписанный двумя странами меморандум по Идлибу гарантирует, что Турция больше не будет сталкиваться с серьезными вызовами, а также эта договоренность "будет хорошим завоеванием для российской стороны".

#Путин изложил их с Эрдоганом план по Идлибу. По пунктам, со сроками. pic.twitter.com/luhDaTnbKX — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 17 сентября 2018 г.

​Эрдоган выразил надежду на политическое урегулирование ситуации в Сирии.

"Несомненно, желательно, чтобы конституционная реформа была проведена, а затем прошли выборы, а после этого сирийский народ остался бы с демократическим режимом. Сегодняшнее наше решение, считаю и желаю, пойдет на пользу Сирии", — заявил Эрдоган.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>