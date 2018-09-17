Песков назвал ситуацию в Идлибе сложной

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган продолжат обсуждение вопросов урегулирования сирийской проблематики, ситуация в Идлибе сложная, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Ситуация острая с Идлибом", — сказал Песков.

Он напомнил, что некоторое время назад она обсуждалась в трёхстороннем формате — Иран, Турция, РФ. Теперь Москва и Анкара затронут этот вопрос в двустороннем формате.

"Ситуация сложная, есть определенные различия в подходах", — отметил он, добавив, что это требует обсуждения.

Встреча президентов РФ и Турции пройдет в понедельник в Сочи.

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