Путин рассказал о договоренностях с Эрдоганом и Роухани по Идлибу

ТЕГЕРАН, 7 сен — РИА Новости. Участники саммита в Тегеране договорились искать пути урегулирования по Идлибу согласно нормам астанинского процесса, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы рассмотрели положение в идлибской зоне деэскалации и решили искать пути урегулирования там в соответствии с вышеуказанными принципами и духом сотрудничества, который характеризует астанинский формат", — заявил Путин, выступая на саммите РФ, Турции и Ирана.
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