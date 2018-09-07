Путин рассказал о договоренностях с Эрдоганом и Роухани по Идлибу

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Тегеране. 7 сентября 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Тегеране. 7 сентября 2018

ТЕГЕРАН, 7 сен — РИА Новости. Участники саммита в Тегеране договорились искать пути урегулирования по Идлибу согласно нормам астанинского процесса, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы рассмотрели положение в идлибской зоне деэскалации и решили искать пути урегулирования там в соответствии с вышеуказанными принципами и духом сотрудничества, который характеризует астанинский формат", — заявил Путин, выступая на саммите РФ, Турции и Ирана.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>