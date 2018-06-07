Лучше уничтожать боевиков в Сирии, чем принимать их в России, отметил Путин

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, комментируя в ходе прямой линии российскую операцию в Сирии, заявил, что лучше уничтожать террористов в этой стране, чем принимать их в России с оружием в руках.

Глава государства подчеркнул, что сирийская операция "была важная, благородная миссия", направленная на защиту интересов России и ее граждан.

Президент напомнил, что тысячи боевиков – выходцев из РФ и стран Средней Азии скопились на территории Сирии, и поэтому требовалось бороться с ними именно там. "Лучше было уничтожать их там, чем принимать их здесь с оружием в руках", — пояснил Путин.

Кроме того, сирийская операция способствовала стабилизации ситуации в самой Сирии, отметил глава государства. "Сегодня сирийская армия, сирийское правительство контролируют территории, на которых проживают свыше 90% населения этой страны. Крупномасштабные боевые действия, особенно с применением российских Вооруженных сил прекратились, в них даже нет никакой необходимости. На повестке дня – урегулирование мирными средствами, над чем мы тоже работаем", — сказал Путин.

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