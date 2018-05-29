Израиль согласился разместить сирийские войска у своей границы

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 мая — РИА Новости. Израиль согласился допустить к своим северным границам правительственные войска Сирии, сообщил Второй канал израильского телевидения со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника.
"Они (договоренности. — Прим. ред.) предусматривают, что армия Асада займет позиции у границы с Израилем, а взамен русские пообещают, что там не будет присутствия Ирана и "Хезболлы", — говорится в сообщении.
Район у израильско-сирийской демаркационной линии входит в зону деэскалации, которая была создана в 2017 году по договоренности России, США и Иордании.
Накануне глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что на южной границе Сирии должны находиться только правительственные силы страны.
Обострение противостояния Израиля и Ирана в Сирии
Израиль давно обеспокоен расположением иранских военных баз у своих границ на территории Сирии и последовательно проводит акции по уничтожению соответствующих объектов.
Военные заверили, что готовы к "различным сценариям" и дадут "решительный ответ на любую агрессию". Кроме того, начался ограниченный призыв резервистов.
Спустя некоторое время Израиль нанес удар по территориям к югу от Дамаска.
В ночь на 10 мая Израиль заявил, что иранские силы в Сирии обстреляли Голанские высоты. Последовала ответная атака.
Некоторые военные эксперты допускают, что поддержка Израиля со стороны США может привести к реальному военному конфликту.
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