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Война в Сирии
Война в Сирии

Иран и Израиль обменялись ударами

11:2810.05.2018
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© REUTERS / Alaa al-FaqirРакетный огонь на городом Даръа в Сирии. 10 мая 2018Ракетный огонь на городом Даръа в Сирии. 10 мая 2018
© REUTERS / Alaa al-Faqir

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Израильская авиация атаковала десятки объектов иранского формирования "Аль-Кудс" в Сирии и батареи ПВО. Военные объяснили, что это стало ответом на ночной ракетный обстрел со стороны Ирана.

Израильские военные в районе Голанских высот. Архивное фото
© AFP 2018 / Jalaa Marey
Экс-разведчик считает, что Израиль сорвал иранский ракетный удар из Сирии
Под удар попали военный лагерь к северу от Дамаска, склады вооружения в аэропорту столицы, наблюдательные пункты, другие позиции и вооружения у границы.

"Также был уничтожен автомобиль, с которого произвели запуск ракет по Израилю", — заявили военные.

Как в Израиле оценили атаку

По словам официального представителя Вооруженных сил Йонатана Конрикуса, это была одна из крупнейших израильских воздушных операций за последние годы и "точно самая крупная против иранских целей".

Тегерану потребуется много времени, чтобы восстановить военные возможности в Сирии, добавил он.

"Это была широкомасштабная операция против значительных компонентов иранского присутствия — разведывательных, логистических, военных баз, складов, наблюдательных пунктов и много чего еще", — сообщил подполковник.

Израиль нанес удар по территориям к югу от Дамаска
Появилось видео последствий удара по Сирии
По его словам, все атакованные цели были уничтожены, а самолеты благополучно вернулись на базы. Конрикус добавил, что при ракетном обстреле никто из израильтян не пострадал.

Также он подчеркнул, что израильские военные старались нанести урон иранскому вооружению и объектам, а не живой силе.

Подполковник заявил, что власти проинформировали Россию перед авиаударами.

Кроме того, армейская пресс-служба распространила карту с местами бомбардировок.

​Конрикус добавил, что Израиль не заинтересован в дальнейшей эскалации конфликта, и призвал Тегеран воздержаться от новых атак.

Начало конфликта

Израильские военнослужащие. Архивное фото
© РИА Новости / Иссам Аль-Римави
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Экс-посол США рассказал о влиянии России на конфликт Израиля и Ирана
Вечером восьмого мая Израильские войска зафиксировали "необычную активность" иранских Вооруженных сил в Сирии. Тогда в ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля — Прим. ред.) заявили, что началась подготовка к возможной атаке со стороны противника.

Населению граничащих с Сирией районов порекомендовали следить за инструкциями властей, их будут выпускать по мере надобности.

Военные заверили, что готовы к "различным сценариям" и дадут "решительный ответ на любую агрессию". Кроме того, начался ограниченный призыв резервистов.

Спустя некоторое время Израиль нанес удар по территориям к югу от Дамаска. Системы ПВО Сирии сбили две израильские ракеты в районе Кисва. Жертвами удара стали два человека.

В ночь на десятое мая Израиль заявил, что иранские силы в Сирии обстреляли Голанские высоты.

Министры обороны Израиля Авигдор Либерман выступает во время конференции в Герцлии, Израиль. 10 мая 2018
© REUTERS / Nir Elias
Министр обороны Израиля прокомментировал обмен ударами с Ираном в Сирии
По словам Конрикуса, около полуночи военные зафиксировали пуски около 20 ракет по передовым позициям на Голанских высотах со стороны иранских сил "Аль-Кудс". Представитель армии добавил, что часть ракет перехватили батареи ПРО "Железный купол".

Он добавил, что израильские военные ответят на ракетный обстрел.

Спустя некоторое время источник РИА Новости в международном аэропорту Бейрута сообщил, что самолеты ВВС Израиля наносят удары по военным объектам в Сирии через воздушное пространство Ливана.

Позднее сирийское национальное агентство Сана со ссылкой на военный источник заявило, что израильские ракеты поразили несколько военных объектов и склад боеприпасов. В свою очередь, сирийские силы ПВО сбили десятки израильских ракет, большая часть из них не достигла цели.

"Красная линия"

Ракетный огонь на городом Даръа в Сирии. 10 мая 2018
© REUTERS / Alaa al-Faqir
Либерман рассказал о переговорах с Россией в ночь ударов по Сирии
Как считает эксперт РИСИ Владимир Фитин, Израиль не прерывает той стратегии, которой он давно следует.

"Для него "красная линия" — это нахождение иранских военных баз, включая ракетную технику, вблизи границ Израиля на территории Сирии", — заявил он в эфире радио Sputnik.

Аналитик отметил, что Израиль последовательно проводит акции по уничтожению соответствующих военных баз на сирийской территории.

"А сейчас под флагом американской позиции, которая подкрепляет концепцию Израиля, они активизировали свои удары ", — считает Фитин.

По его мнению, это приведет к серьезному, реальному военному конфликту.

"Каждая из этих стран понимает, к каким катастрофическим последствиям может привести полномасштабное военное столкновение между крупнейшими армиями региона", — заключил эксперт.

Проект "Амад"

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Богданов призвал Иран и Израиль к сдержанности
На прошлой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что в распоряжение Израиля попал архив — порядка ста тысяч бумажных и цифровых документов, которые доказывают, что у ядерной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием "проект Амад".

Премьер отметил, что если бы информация о секретной ядерной программе Ирана стала известна в 2015 году, то ядерная сделка бы не состоялась.

По его словам, сделка выгодна Ирану, потому что даст ему неограниченное количество урана и не затрагивает баллистические ракеты.

А во вторник Нетаньяху заявил, что Иран пытается разместить в Сирии "очень опасное оружие", чтобы атаковать еврейское государство.

Он заявил журналистам, что "режим в Тегеране" отрицает право на существование государства Израиль и открыто призывает его уничтожить.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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