Эксперт объяснил, к чему могут привести удары Израиля по территории Сирии

Израиль сообщил, что нанес удар по десяткам иранских объектов в Сирии. Эксперт Владимир Фитин в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, какие цели преследуют израильские военные в Сирии.

Ирану потребуется много времени, чтобы восстановить свои военные возможности в Сирии после ночного налета ВВС Израиля, заявил официальный представитель израильского командования Йонатан Конрикус.

"Это была широкомасштабная операция против значительных компонентов иранского присутствия – разведывательных, логистических, военных баз, складов, наблюдательных пунктов и много чего еще", – сообщил подполковник.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что ВВС страны в ответ на ночной ракетный обстрел атаковали десятки объектов Ирана в Сирии и батареи ПВО.

Как утверждается в военной сводке, цели принадлежали иранским формированиям "Аль-Кудс" на территории сопредельного государства. Среди атакованных объектов – иранский военный лагерь к северу от Дамаска, склады вооружения в аэропорту столицы, наблюдательные пункты, а также другие позиции и вооружения "Аль-Кудс".

"Также был уничтожен автомобиль, с которого был произведен запуск ракет по Израилю", – заявили израильские военные.

Эксперт РИСИ Владимир Фитин в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Израиль не прерывает той стратегии, которой он давно следует. Для него "красная линия" – это нахождение иранских военных баз, включая ракетную технику, вблизи границ Израиля на территории Сирии. Они это неоднократно заявляли, и последовательно проводят акции по уничтожению соответствующих военных баз на сирийской территории. А сейчас под флагом американской позиции, которая подкрепляет концепцию Израиля, они активизировали свои удары. Как мне представляется, это не должно привести к началу серьезного, реального военного конфликта между Израилем и Ираном, поскольку каждая из этих стран понимает, к каким катастрофическим последствиям может привести полномасштабное военное столкновение между крупнейшими армиями региона. Так что пока это – сигналы, которые Израиль демонстрирует Ирану: что он не допустит усиления иранской военной инфраструктуры на своих границах", – считает Владимир Фитин.

Израильские военные сообщили, что ударам подверглись также несколько сирийских зенитно-ракетных установок. Сирийские зенитчики, по словам представителя армии Израиля, проигнорировали призыв не мешать операции и в ответ на огонь с земли авиация нанесла удары по нескольким комплексам типа SA-5, SA-2, SA-22 и SA-17. В армии подчеркнули, что Израиль не заинтересован в дальнейшей эскалации конфликта с Ираном, и призвали Тегеран воздержаться от новых атак.

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