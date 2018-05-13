"Астана" по Сирии показала свою результативность, заявили в Совфеде

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Переговорная площадка по Сирии в Астане показала свою результативность, во много превзойдя "женевский формат", заявил РИА Новости в воскресенье член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.

Ранее МИД Казахстана сообщил, что все стороны Астанинского процесса по Сирии подтвердили свое участие в новом раунде переговоров: делегации государств-гарантов – России, Турции и Ирана, а также правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции.

"Уже все в мире понимают, кроме американцев и их ближайших союзников, что если на Ближнем Востоке установится мир, это благо для всех", — сказал Цеков.

Он также подчеркнул, что решение вопросов по мирному урегулированию в Сирии происходит во многом благодаря именно Астанинскому формату и России.

Цеков полагает, что женевский процесс показал практически "нулевой" результат, реальные достижения и по мирному урегулированию в Сирии, и по борьбе с терроризмом мы имеем именно благодаря "Астане".

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. По оценке ООН, число жертв боевых действий в стране может насчитывать от 300 тысяч до полумиллиона человек. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января этого года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.

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