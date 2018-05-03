В Минобороны назвали возможную причину катастрофы Су-30СМ

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В Сирии потерпел катастрофу российский истребитель Су-30СМ. По предварительным данным, причиной могла стать попавшая в двигатель птица.

Авария произошла около 9:45 мск над акваторией Средиземного моря, когда истребитель набирал высоту после взлета с аэродрома Хмеймим.

Оба летчика погибли, сообщили в Минобороны.

"Никакого огневого воздействия по самолету не было", — сказано в релизе.

Застраховаться от таких случаев невозможно

Как считает генерал-майор запаса, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) Владимир Богатырев, полностью застраховаться от подобных случаев невозможно.

"Очень жаль, но трагические инциденты с летательными аппаратами из-за попадания птиц в двигатель случаются. То, что произошло в Сирии — это большая трагедия для летчиков и их семей", — отметил эксперт в эфире радио Sputnik.

Он напомнил, что недавно произошел похожий случай, когда в силовую установку попала птица, но курсант Краснодарского авиационного училища все же сумел посадить самолет.

Пилоты должны были катапультироваться В свою очередь, бывший заместитель главнокомандующего ВВС генерал-полковник Николай Антошкин отметил, что, если двигатели самолета "встали" после попадания птицы, летчикам необходимо катапультироваться. "Такие случаи бывают редко, обычно летчики птиц видят", — сказал он. Эксперт добавил, что специальной комиссии предстоит выяснить, почему это не сделали пилоты Су-30СМ. По его словам, чтобы избежать попадания посторонних предметов в силовую установку самолета, на стадии руления на двигателях остаются специальные сетки, препятствующие попаданию в них камней. А при взлете их убирают, поскольку нужен сильный поток воздуха. © РИА Новости / Виталий Тимкив Перейти в фотобанк Многоцелевой истребитель Су-30СМ: летно-технические характеристики

Истребитель Су-30СМ

"Там скорость была небольшая, самолет учебный, поэтому курсант справился. А когда взлетает боевой реактивный самолет, то это уже совсем другие процессы, и практически спасти машину бывает очень сложно", — заключил Богатырев.

Двухместный многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-30СМ — последняя модификация базового Су-30. Самолет предназначен для блокирования аэродромов противника, уничтожения воздушных, наземных и морских целей.

Самолет обладает большой дальностью полета и возможностью дозаправки в воздухе.

В конструкции Су-30СМ не использована технология малозаметности, поэтому его защита основана на подавлении вражеских радиолокационных станций с помощью мощной бортовой системы радиоэлектронной борьбы.