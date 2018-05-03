Военный эксперт прокомментировал катастрофу в Сирии Су-30СМ

Минобороны РФ сообщило о катастрофе в Сирии истребителя Су-30СМ. Ее причиной могла стать попавшая в двигатель птица. Как отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Владимир Богатырев, застраховаться от таких случаев невозможно.

Причиной катастрофы российского истребителя Су-30СМ в Сирии могла стать попавшая в двигатель птица, по самолету никто не стрелял, сообщает Минобороны РФ.

"По предварительной информации, причиной авиакатастрофы могло стать попадание в двигатель птицы. Никакого огневого воздействия по самолету не было", – сказано в релизе.

Самолет упал сегодня утром после взлета с аэродрома Хмеймим. Оба пилота, до последних минут боровшиеся за самолет, погибли.

Генерал-майор запаса, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) Владимир Богатырев в эфире радио Sputnik отметил, что, к сожалению, полностью застраховаться от подобных случаев невозможно.

"Очень жаль, но трагические инциденты с летательными аппаратами из-за попадания птиц в двигатель случаются. То, что произошло в Сирии – это большая трагедия для летчиков и их семей. К сожалению, полностью застраховаться от подобных случаев невозможно. Совсем недавно у нас произошел похожий случай, когда в силовую установку попала птица, но курсант Краснодарского авиационного училища все же сумел посадить самолет. Там скорость была небольшая, самолет учебный, поэтому курсант справился. А когда взлетает боевой реактивный самолет, то это уже совсем другие процессы, и практически спасти машину бывает очень сложно", – сказал Владимир Богатырев.

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