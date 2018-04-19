Трамп заявил о "жесткой схватке" между Россией и США в Сирии

Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в поместье Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида, США. 18 апреля 2018

Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в поместье Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида, США. 18 апреля 2018

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Дональд Трамп заявил о "жесткой схватке американских и российских сил" в Сирии несколько недель назад. Об этом он сказал на пресс-конференции во Флориде по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

"Мы уже об этом говорили некоторое время назад, у нас была очень, очень жесткая схватка в Сирии недавно, месяц назад, между нашими войсками и российскими войсками. И это очень печально. Много людей погибло в этой схватке", — заявил американский лидер.

Трамп также отметил, что относится к России "жестко, как никто".

Погибшие россияне

В середине февраля несколько американских СМИ сообщили, что при ударе коалиции во главе с США по проправительственным силам в Сирии погибли "сотни" россиян.

Утверждалось, что инцидент произошел в районе линии предотвращения конфликтов на реке Евфрат. В ответ глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что не располагает такой информацией.

В российском МИД заявили, что в Сирии действительно получили ранения и погибли россияне и граждане стран СНГ, однако отметили, что это добровольцы, поехавшие туда с разными целями.

В ведомстве подчеркнули, что среди участников столкновения не было российских военнослужащих.

Пострадавшим в ходе боев помогли вернуться в Россию. "Насколько нам известно, они проходят курсы лечения в различных медицинских учреждениях", — сообщили в министерстве.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала сообщения СМИ о "сотнях погибших россиян" примером "классической дезинформацией".

Глава ведомства Сергей Лавров отметил, в свою очередь, что такая информация появляется "путем накручивания жареных новостей без предъявления конкретных фактов.

Заказуха

По мнению генерал-майор запаса, председателя совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил Владимира Богатырева, внимание к теме погибших свидетельствует о том, что кому-то нужно "взорвать ситуацию".

"Озвучивается совершенно непроверенная информация. Никаких конкретных данных нет, причем сыплются совершенно разные цифры — от сотен до единиц. Поэтому, скорее всего, это "заказуха"", — подчеркнул эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, необходима тщательная проверка сразу по нескольким направлениям. Богатырев не исключил, что могут быть добровольцы, которые участвуют в военных конфликтах за рубежом, имея российское гражданство. При этом он напомнил, что в Сирии есть и иностранцы, примкнувшие к террористам. Кроме того, есть и другой важный аспект — за русских принимают всех выходцев из стран СНГ.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>