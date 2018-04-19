Трамп заявил о "жесткой схватке" между Россией и США в Сирии

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Дональд Трамп заявил о "жесткой схватке американских и российских сил" в Сирии несколько недель назад. Об этом он сказал на пресс-конференции во Флориде по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
"Мы уже об этом говорили некоторое время назад, у нас была очень, очень жесткая схватка в Сирии недавно, месяц назад, между нашими войсками и российскими войсками. И это очень печально. Много людей погибло в этой схватке", — заявил американский лидер.
Трамп также отметил, что относится к России "жестко, как никто".
Погибшие россияне
В середине февраля несколько американских СМИ сообщили, что при ударе коалиции во главе с США по проправительственным силам в Сирии погибли "сотни" россиян.
Утверждалось, что инцидент произошел в районе линии предотвращения конфликтов на реке Евфрат. В ответ глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что не располагает такой информацией.
В российском МИД заявили, что в Сирии действительно получили ранения и погибли россияне и граждане стран СНГ, однако отметили, что это добровольцы, поехавшие туда с разными целями.
В ведомстве подчеркнули, что среди участников столкновения не было российских военнослужащих.
Пострадавшим в ходе боев помогли вернуться в Россию. "Насколько нам известно, они проходят курсы лечения в различных медицинских учреждениях", — сообщили в министерстве.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала сообщения СМИ о "сотнях погибших россиян" примером "классической дезинформацией".
Глава ведомства Сергей Лавров отметил, в свою очередь, что такая информация появляется "путем накручивания жареных новостей без предъявления конкретных фактов.
Заказуха
По мнению генерал-майор запаса, председателя совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил Владимира Богатырева, внимание к теме погибших свидетельствует о том, что кому-то нужно "взорвать ситуацию".
"Озвучивается совершенно непроверенная информация. Никаких конкретных данных нет, причем сыплются совершенно разные цифры — от сотен до единиц. Поэтому, скорее всего, это "заказуха"", — подчеркнул эксперт в эфире радио Sputnik.
По его словам, необходима тщательная проверка сразу по нескольким направлениям. Богатырев не исключил, что могут быть добровольцы, которые участвуют в военных конфликтах за рубежом, имея российское гражданство. При этом он напомнил, что в Сирии есть и иностранцы, примкнувшие к террористам. Кроме того, есть и другой важный аспект — за русских принимают всех выходцев из стран СНГ.
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