Военный эксперт: информация о "сотнях погибших в Сирии россиян" - заказуха

В результате удара коалиции США в Сирии могли погибнуть пять россиян, заявили в МИД РФ. Как отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Владимир Богатырев, тщательная проверка информации необходима по нескольким направлениям.

В результате удара возглавляемой США коалиции в Сирии могли погибнуть пять россиян, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Сообщения СМИ о "сотнях погибших россиян" она назвала "классической дезинформацией".

"Их не четыреста, не двести, не сто и не десять", — подчеркнула дипломат, отметив, что речь может идти о пяти погибших, предположительно россиянах.

"Есть и пострадавшие, но все это требует проверки, в частности и в первую очередь, конечно, гражданства — являются ли все они гражданами России или других стран", — добавила Захарова.

Официальный представитель МИД подчеркнула, что речь не идет о российских военных. По ее словам, в зоне сирийского конфликта "с разными целями" находятся люди из всех регионов мира, включая Россию и страны СНГ — отследить всех сложно.

"Интересно, что одними из первых, может быть, даже еще до упомянутых СМИ, эту дезинформацию запустили на своих информационных каналах антиправительственные сирийские боевики, которые зачем-то взяли фотографию поверхности Марса", — рассказала Захарова.

В ночь на 8 февраля альянс во главе с США нанес удар по сирийским ополченцам, которые проводили операцию против "спящей" ячейки ИГ*. В коалиции заявили, что к этому привела "неспровоцированная атака" на штаб "Сирийских демократических сил".

В результате удара ранения получили 25 человек. При этом американские СМИ сообщили о "сотнях погибших", в том числе россиянах. В незарегистрированной организации "Другая Россия" рассказали о гибели своего активиста Кирилла Ананьева, добавив, что он находился в Сирии в качестве добровольца.

В Кремле не располагают данными о якобы погибших россиянах. При этом, как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, нельзя исключать, что какие-то граждане, не относящиеся к вооруженным силам, все-таки могли быть в Сирии. Песков призвал журналистов серьезно относиться к информации, появляющейся в СМИ, и посоветовал им "не быть в плену у искаженных данных". Так, пресс-секретарь президента опроверг два слуха по теме: о "засекречивании данных" по погибшим россиянам и о якобы проводимых совещаниях главы государства с военачальниками.

В эфире радио Sputnik генерал-майор запаса, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил (МЕГАПИР) Владимир Богатырев высказал мнение, что дезинформаторы преследуют определенную цель.

"Думаю, это тот случай, когда кому-то нужно было взорвать ситуацию. Озвучивается совершенно непроверенная информация. Никаких конкретных данных нет, причем сыплются совершенно разные цифры – от сотен до единиц. Поэтому, скорее всего, это "заказуха". И наш МИД говорит о необходимости проверки", — сказал Владимир Богатырев.

По его словам, тщательная проверка необходима сразу по нескольким направлениям.

"Да, в Сирии есть наши люди. То, что их много в ИГИЛ*- знаем. Может какая-то группа людей находиться среди оппозиции, в том числе той, которую мы причисляем к террористическим организациям? В принципе, да. Точно так же как и в группах, поддерживающих сирийское правительство. Находятся они там официально? Нет. Частных военных компаний у нас нет. Могут быть добровольцы, которые участвуют в военных конфликтах по всему миру, имея российское гражданство? Не исключено. То есть все требует очень тщательной проверки", — отметил военный эксперт.

Кроме того, подчеркнул он, есть еще один важный аспект — за русских принимают всех выходцев из стран СНГ.

"По большому счету, для мира все граждане СНГ – это, как правило, россияне, и только потом начинают уточнять детали", — заключил Владимир Богатырев.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.



У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

