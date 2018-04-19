Политолог: заявление Трампа о "жесткой схватке" в Сирии о многом говорит

Президент США Дональд Трамп заявил о "жесткой схватке" американских и российских сил в Сирии. В эфире радио Sputnik политолог Богдан Безпалько рассказал о чем, по его мнению, может свидетельствовать это заявление.

Президент США Дональд Трамп заявил о "жесткой схватке американских и российских сил" в Сирии несколько недель назад.

"У нас была очень, очень жесткая схватка в Сирии недавно, месяц назад, между нашими войсками и российскими войсками. И это очень печально. Много людей погибло в этой схватке", – заявил Трамп на пресс-конференции во Флориде по итогам переговоров с премьер-министром Синдзо Абэ.

Пресс-конференцию транслировали американские телеканалы.

В середине февраля несколько американских СМИ сообщили, что российские военные погибли при ударе коалиции во главе с США по проправительственным силам в Сирии. Утверждалось, что инцидент произошел в районе линии предотвращения конфликтов на реке Евфрат. В ответ глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что не располагает такой информацией.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти данные дезинформацией. В ведомстве уточнили, что в ходе военного столкновения есть погибшие граждане России и стран СНГ, есть и раненые – несколько десятков, однако среди них нет военнослужащих.

В эфире радио Sputnik член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько рассказал о чем, по его мнению, может свидетельствовать заявление Трампа.

"Подобными заявлениями Трамп подтверждает нарушение Соединенными Штатами международных норм и их вмешательство во внутренние дела Сирии. Трамп признает, что на территории Сирии действуют американские спецслужбы, спецназовцы, американские вооруженные силы. В этой ситуации сложно проверить, с кем сталкивались эти силы. Вообще вокруг столкновений между представителями государств, которые не представляют ни Сирию, ни даже какие-либо группировки исламистов, разговоры ходят давно. Аналитики пишут о том, что во время боев в Хомсе, в Восточной Гуте, в Алеппо попадали в плен либо погибали во время боевых действий представители спецназа Марокко, Катара, Саудовской Аравии, Израиля, Франции, Британии и США. Так что, может быть, то, что говорит Трамп, на самом деле отражает в определенной степени именно вот эти события. Которые, как мне кажется, не только являются основанием для признания, что на территории Сирии гибнут американские военнослужащие, но и того, что это приводит к напряженности в американской армии, в американском обществе", – сказал Богдан Безпалько.

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