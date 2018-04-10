Небензя предупредил США о тяжелых последствиях в случае удара по Сирии

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Россия предупредила США о "тяжелых последствиях" в случае, если Вашингтон решит нанести удар по Сирии. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил российский постпред Василий Небензя.

"По соответствующим каналам мы уже доводили до американской стороны, что силовые действия под ложными предлогами против Сирии, где по просьбе законного правительства этой страны находятся российские военнослужащие, могут привести к самым тяжелым последствиям", — сказал он.

Дипломат призвал западных политиков "поумерить ястребиную риторику" и прекратить безрассудные поползновения, бросающие вызов глобальной безопасности. При этом Небензя отметил, что западных руководителей никто не уполномочивал брать на себя роль мировых жандармов.

Постпред добавил, что США, Великобритания и Франция ведут конфронтационную линию в отношении Москвы, используя широкий арсенал методов и тон, которого не было даже во время холодной войны.

В конце прошлой неделе многие западные СМИ сообщили о химической атаке, которая якобы имела место в сирийском городе Дума. Страны Запада безоговорочно возложили ответственность на официальный Дамаск. Постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон ответит на применение химического оружия, а президент Дональд Трамп пообещал принять решение о мерах против Сирии в ближайшие 48 часов. При этом он обвинил Россию и Иран в поддержке режима Башара Асада.

Была ли атака?

О химической атаке в Думе сообщили некоторые оппозиционные интернет-порталы, а также катарский телеканал "Аль-Джазира". Со ссылкой на боевиков они утверждали, что сирийская армия якобы сбросила в городе бомбу с хлором, от которой погибли несколько десятков человек.

При этом местные врачи заявили, что к ним не поступали пострадавшие с признаками химического отравления.

По словам врача Ясера Абдель-Мажида, таких пациентов у них не было "ни в минувшие выходные, ни ранее, с начала военных действий в Сирии", все люди, которым медики оказывали помощь, "были с обычными травмами".

Это подтвердил и водитель скорой помощи Ахмед Саур, который несколько лет работает в районе.

Врачи Сирийского Красного Креста и Полумесяца также не подтвердили данные о пострадавших с признаками химического отравления.

Официальный Дамаск опроверг сообщения о бомбе с хлором. Как отметили в сирийском МИД, эти обвинения "скучны и неубедительны". Российский МИД, в свою очередь, назвал целью вбросов о подобном применении отравляющих веществ намерение выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

"Заметают следы"

Российский постпред в ООН также отметил, что специалисты из Центра по примирению враждующих сторон изучили место предполагаемой химатаки и не обнаружили следов отравляющих веществ.

"Ни один местный житель не подтвердил факта химической атаки. В местную больницу пострадавшие с симптомами поражения отравляющими веществами типа зарин и хлор не поступали. Других действующих медучреждений в Думе нет. Тел погибших в результате отравления не обнаружено", — сказал Небензя.

Он добавил, что фото и видео с места носят явно постановочный характер. Ранее об этом говорили и представители Центра по примирению.

По мнению российского постпреда, заявления о пресловутой химической атаке нацелены на отвлечение внимания общественности от инцидента с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью в Солсбери.

"Теперь англичане уходят от прозрачного расследования и ответов на поставленные вопросы, а попутно заметают следы", — сказал Небензя.

Он подчеркнул, что Россия "хоть сейчас" готова поддержать проект резолюции о создании нового механизма расследования случаев применения химоружия в Сирии.

"Игра на грани фола"

Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.

По его мнению, сейчас в Сирии наблюдается серьезная эскалация, к которой американцы и их партнеры продвигались "постепенно и настойчиво, придумывая разные предлоги, выискивая различные поводы". И когда интрига с отравлением Скрипаля не дала эффекта, на который Запад рассчитывал, они решили "перевести стрелки" на сирийское направление, считает эксперт.

"Американцы терпят поражение в Сирии – не в военном смысле, а в смысле выработки стратегии, чтобы перейти хоть к какому-то процессу политико-дипломатического урегулирования или хотя бы просто добиться своих целей. Теперь – очередные обвинения в адрес России и ее союзников в использовании в Сирии химоружия, и под этим предлогом американцы готовятся нанести военный удар. Это, конечно, игра на грани фола. Что-то мне подсказывает, что американцы балансируют, но не перейдут красную черту. Но и это не вызывает никакого удовлетворения, потому что их поведение сказывается на ситуации в регионе, которая деградирует", – отметил Тарасов.

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