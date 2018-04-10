Небензя предупредил США о тяжелых последствиях в случае удара по Сирии

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Россия предупредила США о "тяжелых последствиях" в случае, если Вашингтон решит нанести удар по Сирии. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил российский постпред Василий Небензя.
Дипломат призвал западных политиков "поумерить ястребиную риторику" и прекратить безрассудные поползновения, бросающие вызов глобальной безопасности. При этом Небензя отметил, что западных руководителей никто не уполномочивал брать на себя роль мировых жандармов.
В конце прошлой неделе многие западные СМИ сообщили о химической атаке, которая якобы имела место в сирийском городе Дума. Страны Запада безоговорочно возложили ответственность на официальный Дамаск. Постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон ответит на применение химического оружия, а президент Дональд Трамп пообещал принять решение о мерах против Сирии в ближайшие 48 часов. При этом он обвинил Россию и Иран в поддержке режима Башара Асада.
Была ли атака?
О химической атаке в Думе сообщили некоторые оппозиционные интернет-порталы, а также катарский телеканал "Аль-Джазира". Со ссылкой на боевиков они утверждали, что сирийская армия якобы сбросила в городе бомбу с хлором, от которой погибли несколько десятков человек.
По словам врача Ясера Абдель-Мажида, таких пациентов у них не было "ни в минувшие выходные, ни ранее, с начала военных действий в Сирии", все люди, которым медики оказывали помощь, "были с обычными травмами".
Это подтвердил и водитель скорой помощи Ахмед Саур, который несколько лет работает в районе.
Врачи Сирийского Красного Креста и Полумесяца также не подтвердили данные о пострадавших с признаками химического отравления.
Официальный Дамаск опроверг сообщения о бомбе с хлором. Как отметили в сирийском МИД, эти обвинения "скучны и неубедительны". Российский МИД, в свою очередь, назвал целью вбросов о подобном применении отравляющих веществ намерение выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
"Заметают следы"
Российский постпред в ООН также отметил, что специалисты из Центра по примирению враждующих сторон изучили место предполагаемой химатаки и не обнаружили следов отравляющих веществ.
Он добавил, что фото и видео с места носят явно постановочный характер. Ранее об этом говорили и представители Центра по примирению.
По мнению российского постпреда, заявления о пресловутой химической атаке нацелены на отвлечение внимания общественности от инцидента с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью в Солсбери.
"Теперь англичане уходят от прозрачного расследования и ответов на поставленные вопросы, а попутно заметают следы", — сказал Небензя.
Он подчеркнул, что Россия "хоть сейчас" готова поддержать проект резолюции о создании нового механизма расследования случаев применения химоружия в Сирии.
"Игра на грани фола"
Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.
"Американцы терпят поражение в Сирии – не в военном смысле, а в смысле выработки стратегии, чтобы перейти хоть к какому-то процессу политико-дипломатического урегулирования или хотя бы просто добиться своих целей. Теперь – очередные обвинения в адрес России и ее союзников в использовании в Сирии химоружия, и под этим предлогом американцы готовятся нанести военный удар. Это, конечно, игра на грани фола. Что-то мне подсказывает, что американцы балансируют, но не перейдут красную черту. Но и это не вызывает никакого удовлетворения, потому что их поведение сказывается на ситуации в регионе, которая деградирует", – отметил Тарасов.
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