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"Игра на грани фола". Политолог о стратегии США в Сирии

08:5810.04.2018
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© Фото : Staff Sgt. Jacob ConnorАмериканские военнослужащие в районе населенного пункта Эт-Танф, СирияАмериканские военнослужащие в районе населенного пункта Эт-Танф, Сирия
© Фото : Staff Sgt. Jacob Connor
Постпред России при ООН Василий Небензя предупредил США о тяжелых последствиях в случае удара по Сирии. Политолог Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik предположил, как может развиваться ситуация.

США ждут тяжелые последствия в случае применения силы против Сирии, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

"По соответствующим каналам мы уже доводили до американской стороны, что силовые действия под ложными предлогами против Сирии, где по просьбе законного правительства этой страны находятся российские военнослужащие, могут привести к самым тяжелым последствиям", — сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН по ситуации в Сирии.

Дипломат призвал западных политиков "поумерить ястребиную риторику" и прекратить безрассудные поползновения, бросающие вызов глобальной безопасности. При этом Небензя отметил, что западных руководителей никто не уполномочивал брать на себя роль мировых жандармов.

Постпред России добавил, что США, Великобритания и Франция ведут конфронтационную линию в отношении Москвы, используя широкий арсенал методов и тон, которого не было даже во время "холодной войны".

Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Действительно, наблюдается серьезная эскалация на сирийском направлении. Причем американцы и их партнеры продвигались к этому постепенно и настойчиво, придумывая разные предлоги, выискивая различные поводы. И вот сейчас, когда интрига с беглым российским полковником (отравленный в Великобритании бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, – ред.) не дала того эффекта, которого они ожидали – речь  не о высылке дипломатов, а об общем политико-дипломатическом воздействии на общественное мнение – американцы и их партнеры решили "перевести стрелки" на сирийское направление", – считает Станислав Тарасов.

На прошлой неделе в СМИ появились сообщения о применении химоружия в сирийском городе Дума. Западные страны обвинили в произошедшем официальный Дамаск. Власти Сирии и Москва эти обвинения отвергли.

Вашингтон заявил, что изучает возможность "военного ответа" на действия правительственных сил. В понедельник президент США Дональд Трамп пообещал принять решение о мерах против Дамаска в ближайшие 48 часов.

Станислав Тарасов оценил действия США в Сирии.

"Американцы терпят поражение в Сирии – не в военном смысле, а в смысле выработки стратегии, чтобы перейти хоть к какому-то процессу политико-дипломатического урегулирования или хотя бы просто добиться своих целей. Теперь – очередные обвинения в адрес России и ее союзников в использовании в Сирии химоружия, и под этим предлогом американцы готовятся нанести военный удар. Это, конечно, игра на грани фола. Что-то мне подсказывает, что американцы балансируют, но не перейдут красную черту. Но и это не вызывает никакого удовлетворения, потому что их поведение сказывается на ситуации в регионе, которая деградирует", – отметил Станислав Тарасов.

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