Самолеты ВКС сблизились с американским эсминцем у берегов Сирии

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Российские боевые самолеты по меньшей мере четыре раза пролетели над американским эсминцем USS Donald Cook в Средиземном море. Об этом сообщает турецкая газета Hurriyet. По данным американских СМИ, военные корабли готовы нанести удар по Сирии.Hurriyet, корабль ВМС США подошел на расстояние в 100 километров от сирийского города Тартус, в котором находится российская военно-морская база.
Позже представитель Пентагона опроверг информацию о сближении российских самолетов с американским эсминцем, отказавшись при этом сообщить текущее расположение USS Donald Cook.
Эсминцы идут к Сирии
США направили к сирийским берегам два военных корабля, которые в любой момент могут нанести ракетный удар, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне.
"У США уже есть один ракетный эсминец USS Donald Cook на востоке Средиземного моря, откуда он может участвовать в любом ударе по Сирии. <…> Второй, USS Porter, может добраться туда через несколько дней", — сообщает газета.
Как писало издание Washington Examiner, накануне Donald Cook покинул порт на Кипре и направился в сторону Сирии. Отмечается, что корабль оснащен 60 крылатыми ракетами "Томагавк".
Более мощный удар
В конце прошлой недели в СМИ появились сообщения химической атаке в сирийском городе Дума. По версии Запада, бомбу с хлором якобы сбросили правительственные силы.
Несмотря на это, президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке сирийского лидера Башара Асада и пообещал принять решение об ответных действиях в течение ближайших 48 часов.
Сообщения о химической атаке в Думе появились ровно через год после того, как американские военные нанесли удар крылатыми ракетами по авиабазе Шайрат. Тогда США заявляли, что это стало ответом на применение химоружия в Хан-Шейхуне.
Если Трамп решится на новое применение силы в Сирии, то удар должен стать более мощным, чем год назад, уверен эксперт Центра новой американской безопасности Николас Герас.
"Чтобы нанести Башару Асаду ощутимый урон и подать достаточный в представлении Трампа сигнал, США придется атаковать больше целей. Таким образом, чтобы военные возможности сирийской армии были подорваны", — пишет Герас.
По мнению эксперта, атаке могут подвергнуться военные объекты как на востоке, так и на западе страны.
Россия предупреждает
Российский постпред при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности, предупредил США о возможных последствиях применения силы в Сирии.
Дипломат призвал западных политиков "поумерить ястребиную риторику" и прекратить безрассудные поползновения, бросающие вызов глобальной безопасности. При этом Небензя отметил, что западных руководителей никто не уполномочивал брать на себя роль мировых жандармов.
Постпред добавил, что США, Великобритания и Франция ведут конфронтационную линию в отношении Москвы, используя широкий арсенал методов и тон, которого не было даже во время холодной войны.
"Американцам нужен любой скандал"
Доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин в эфире радио Sputnik предположил, почему американцы так ведут себя в восточном Средиземноморье.
"Сейчас американцам нужен любой скандал: они активно включились в "дело Скрипалей", стали высылать дипломатов – и сейчас еще раз хотят обвинить Россию в каких-то выдуманных нарушениях. Это все в русле той политики, которую ведут США по отношению к России. Там есть силы, заинтересованные в том, чтобы как можно больше ухудшить отношения с нашей страной. Это старая идея, которая всегда была у американцев – превратить Россию в страну, которая является "угрозой всему миру". Им нужно постоянно держать весь мир в напряжении. Это зомбирование, одурачивание масс: если повода нет, значит, его надо создавать", – сказал эксперт.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>