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Война в Сирии
Война в Сирии

Самолеты ВКС сблизились с американским эсминцем у берегов Сирии

11:4810.04.2018
(обновлено: 11:52 10.04.2018)
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© Flickr / Official U.S. Navy PageЭсминец ВМС США Портер. Архивное фотоЭсминец ВМС США Портер. Архивное фото
© Flickr / Official U.S. Navy Page

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Российские боевые самолеты по меньшей мере четыре раза пролетели над американским эсминцем USS Donald Cook в Средиземном море. Об этом сообщает турецкая газета Hurriyet. По данным американских СМИ, военные корабли готовы нанести удар по Сирии.

Американские военнослужащие в районе населенного пункта Эт-Танф, Сирия
© Фото : Staff Sgt. Jacob Connor
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Как пишет Hurriyet, корабль ВМС США подошел на расстояние в 100 километров от сирийского города Тартус, в котором находится российская военно-морская база.

Позже представитель Пентагона опроверг информацию о сближении российских самолетов с американским эсминцем, отказавшись при этом сообщить текущее расположение USS Donald Cook.

Эсминцы идут к Сирии

США направили к сирийским берегам два военных корабля, которые в любой момент могут нанести ракетный удар, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне. 

Американские истребители F-22 Raptor над территорией Сирии. Архивное фото
© Фото : U.S. Air National Guard / Staff Sgt. Colton Elliott
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По данным издания, к эсминцу USS Donald Cook может присоединиться другой военный кораблт — USS Porter. 

"У США уже есть один ракетный эсминец USS Donald Cook на востоке Средиземного моря, откуда он может участвовать в любом ударе по Сирии. <…> Второй, USS Porter, может добраться туда через несколько дней", — сообщает газета.

Как писало издание Washington Examiner, накануне Donald Cook покинул порт на Кипре и направился в сторону Сирии. Отмечается, что корабль оснащен 60 крылатыми ракетами "Томагавк".

Более мощный удар

В конце прошлой недели в СМИ появились сообщения химической атаке в сирийском городе Дума. По версии Запада, бомбу с хлором якобы сбросили правительственные силы. 

Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Трамп: у США есть много военных вариантов ответа на "химатаку" в Сирии
Официальный Дамаск и Москва выступили с опровержением. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии – выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

Несмотря на это, президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке сирийского лидера Башара Асада и пообещал принять решение об ответных действиях в течение ближайших 48 часов.

Сообщения о химической атаке в Думе появились ровно через год после того, как американские военные нанесли удар крылатыми ракетами по авиабазе Шайрат. Тогда США заявляли, что это стало ответом на применение химоружия в Хан-Шейхуне.

Если Трамп решится на новое применение силы в Сирии, то удар должен стать более мощным, чем год назад, уверен эксперт Центра новой американской безопасности Николас Герас.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на открытом заседании совета безопасности ООН
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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Небензя рассказал, зачем Западу нужен "фейк о химатаке в Думе"
В статье для Foreign Policy эксперт отмечает, что прошлогодние ракетные удары США по авиабазе Шайрат не достигли своей цели — самолеты сирийской армии продолжили вылеты с аэродрома спустя несколько часов после атаки. Кроме того, как утверждает Герас, "запасы химоружия" Дамаска остались нетронутыми, и правительственные силы продолжили его использование.

"Чтобы нанести Башару Асаду ощутимый урон и подать достаточный в представлении Трампа сигнал, США придется атаковать больше целей. Таким образом, чтобы военные возможности сирийской армии были подорваны", — пишет Герас.

По мнению эксперта, атаке могут подвергнуться военные объекты как на востоке, так и на западе страны.

Россия предупреждает

Российский постпред при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности, предупредил США о возможных последствиях применения силы в Сирии.

Солдаты Сирийской армии на восточной окраине Думы. 8 апреля 2018
© AFP 2018 / Stringer
В ЦПВС назвали сообщения "Белых касок" о химатаке в Думе фальшивкой
"По соответствующим каналам мы уже доводили до американской стороны, что силовые действия под ложными предлогами против Сирии, где по просьбе законного правительства этой страны находятся российские военнослужащие, может привести к самым тяжелым последствиям", — сказал Небензя.

Дипломат призвал западных политиков "поумерить ястребиную риторику" и прекратить безрассудные поползновения, бросающие вызов глобальной безопасности. При этом Небензя отметил, что западных руководителей никто не уполномочивал брать на себя роль мировых жандармов.

Постпред добавил, что США, Великобритания и Франция ведут конфронтационную линию в отношении Москвы, используя широкий арсенал методов и тон, которого не было даже во время холодной войны.

"Американцам нужен любой скандал"

Доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин в эфире радио Sputnik предположил, почему американцы так ведут себя в восточном Средиземноморье.

Прохожие на одной из улиц города Думы в Восточной Гуте
© AFP 2018 / Hamza Al-Ajweh
Былое и Дума. После неудачи с "новичком" Запад взялся за старое
По его мнению, они, во-первых, хотят знать, что происходит в сирийском порту Тартус, где расположен пункт обеспечения российского ВМФ, а во-вторых — пытаются создать такую ситуацию, чтобы в очередной раз обвинить Россию в том, что она – чуть ли не страна-агрессор. 

"Сейчас американцам нужен любой скандал: они активно включились в "дело Скрипалей", стали высылать дипломатов – и сейчас еще раз хотят обвинить Россию в каких-то выдуманных нарушениях. Это все в русле той политики, которую ведут США по отношению к России. Там есть силы, заинтересованные в том, чтобы как можно больше ухудшить отношения с нашей страной. Это старая идея, которая всегда была у американцев – превратить Россию в страну, которая является "угрозой всему миру". Им нужно постоянно держать весь мир в напряжении. Это зомбирование, одурачивание масс: если повода нет, значит, его надо создавать", – сказал эксперт.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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