Самолеты ВКС сблизились с американским эсминцем у берегов Сирии

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Российские боевые самолеты по меньшей мере четыре раза пролетели над американским эсминцем USS Donald Cook в Средиземном море. Об этом сообщает турецкая газета Hurriyet. По данным американских СМИ, военные корабли готовы нанести удар по Сирии.

Как пишет Hurriyet , корабль ВМС США подошел на расстояние в 100 километров от сирийского города Тартус, в котором находится российская военно-морская база.

Позже представитель Пентагона опроверг информацию о сближении российских самолетов с американским эсминцем, отказавшись при этом сообщить текущее расположение USS Donald Cook.

Эсминцы идут к Сирии

США направили к сирийским берегам два военных корабля, которые в любой момент могут нанести ракетный удар, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне.

По данным издания, к эсминцу USS Donald Cook может присоединиться другой военный кораблт — USS Porter.

"У США уже есть один ракетный эсминец USS Donald Cook на востоке Средиземного моря, откуда он может участвовать в любом ударе по Сирии. <…> Второй, USS Porter, может добраться туда через несколько дней", — сообщает газета.

Как писало издание Washington Examiner, накануне Donald Cook покинул порт на Кипре и направился в сторону Сирии. Отмечается, что корабль оснащен 60 крылатыми ракетами "Томагавк".

Более мощный удар

В конце прошлой недели в СМИ появились сообщения химической атаке в сирийском городе Дума. По версии Запада, бомбу с хлором якобы сбросили правительственные силы.

Официальный Дамаск и Москва выступили с опровержением. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии – выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

Несмотря на это, президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке сирийского лидера Башара Асада и пообещал принять решение об ответных действиях в течение ближайших 48 часов.

Сообщения о химической атаке в Думе появились ровно через год после того, как американские военные нанесли удар крылатыми ракетами по авиабазе Шайрат. Тогда США заявляли, что это стало ответом на применение химоружия в Хан-Шейхуне.

Если Трамп решится на новое применение силы в Сирии, то удар должен стать более мощным, чем год назад, уверен эксперт Центра новой американской безопасности Николас Герас.

В статье для Foreign Policy эксперт отмечает, что прошлогодние ракетные удары США по авиабазе Шайрат не достигли своей цели — самолеты сирийской армии продолжили вылеты с аэродрома спустя несколько часов после атаки. Кроме того, как утверждает Герас, "запасы химоружия" Дамаска остались нетронутыми, и правительственные силы продолжили его использование.

"Чтобы нанести Башару Асаду ощутимый урон и подать достаточный в представлении Трампа сигнал, США придется атаковать больше целей. Таким образом, чтобы военные возможности сирийской армии были подорваны", — пишет Герас.

По мнению эксперта, атаке могут подвергнуться военные объекты как на востоке, так и на западе страны.

Россия предупреждает

Российский постпред при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности, предупредил США о возможных последствиях применения силы в Сирии.

"По соответствующим каналам мы уже доводили до американской стороны, что силовые действия под ложными предлогами против Сирии, где по просьбе законного правительства этой страны находятся российские военнослужащие, может привести к самым тяжелым последствиям", — сказал Небензя.

Дипломат призвал западных политиков "поумерить ястребиную риторику" и прекратить безрассудные поползновения, бросающие вызов глобальной безопасности. При этом Небензя отметил, что западных руководителей никто не уполномочивал брать на себя роль мировых жандармов.

Постпред добавил, что США, Великобритания и Франция ведут конфронтационную линию в отношении Москвы, используя широкий арсенал методов и тон, которого не было даже во время холодной войны.

"Американцам нужен любой скандал"

Доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин в эфире радио Sputnik предположил, почему американцы так ведут себя в восточном Средиземноморье.

По его мнению, они, во-первых, хотят знать, что происходит в сирийском порту Тартус, где расположен пункт обеспечения российского ВМФ, а во-вторых — пытаются создать такую ситуацию, чтобы в очередной раз обвинить Россию в том, что она – чуть ли не страна-агрессор.

"Сейчас американцам нужен любой скандал: они активно включились в "дело Скрипалей", стали высылать дипломатов – и сейчас еще раз хотят обвинить Россию в каких-то выдуманных нарушениях. Это все в русле той политики, которую ведут США по отношению к России. Там есть силы, заинтересованные в том, чтобы как можно больше ухудшить отношения с нашей страной. Это старая идея, которая всегда была у американцев – превратить Россию в страну, которая является "угрозой всему миру". Им нужно постоянно держать весь мир в напряжении. Это зомбирование, одурачивание масс: если повода нет, значит, его надо создавать", – сказал эксперт.

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